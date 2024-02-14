دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تستكمل، مساء اليوم الأربعاء، مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بمواجهتين: الأولى بين باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، والثانية تجمع لاتسيو وبايرن ميونخ.
وفي دوري أبطال آسيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ16، يواجه العين الإماراتي نظيره ناساف كارشي الأوزبكي، كما ستكون هناك مواجهة سعودية خالصة بين الفيحاء والنصر.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان VS ريال سوسيداد - 11:00 مساء - beIN Sports HD 2.
لاتسيو VS بايرن ميونخ - 11:00 مساء - beIN Sports HD 1.
دوري أبطال آسيا
ناساف كارشي VS العين - 05:00 مساء - beIN Sports AFC HD.
الفيحاء VS النصر - 09:00 مساء - beIN Sports AFC HD.
الدوري الإيطالي
بولونيا VS فيورنتينا - 21:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري المصري
المقاولون العرب VS إنبي- 05:00 مساء - OnTime sports.
الاتحاد السكندري VS طلائع الجيش - 05:00 مساء - OnTime sports.
زد إف سي VS بيراميدز - 08:00 مساء - OnTime sports.