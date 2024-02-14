دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل، مساء اليوم الأربعاء، مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بمواجهتين: الأولى بين باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، والثانية تجمع لاتسيو وبايرن ميونخ.

وفي دوري أبطال آسيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ16، يواجه العين الإماراتي نظيره ناساف كارشي الأوزبكي، كما ستكون هناك مواجهة سعودية خالصة بين الفيحاء والنصر.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: