نيوكاسل يلاحق موهبة جزائرية في الدوري الفرنسي

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد كثف من اتصالاته من أجل ضم موهبة نادي موناكو الفرنسي ماغنيس أكليوش، الذي تألق في بداية الموسم الحالي، وبرز خصوصًا في أولى مباريات فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة منذ أسبوعين.

وأسهم لاعب الوسط الهجومي، الجزائري الأصل أكليوش، في فوز موناكو في افتتاح دوري أبطال أوروبا 2024-2025، أمام برشلونة في ملعب لويس الثاني، عندما افتتح التسجيل في فوز فريق الإمارة الفرنسية (2-1).

ووفقًا لتقرير نشره موقع "تي بي آر فوتبول" الإنجليزي (TBR FOOTBALL)، بدأ المدير الرياضي لنيوكاسل بول ميتشل في القيام باتصالات رسمية مع مسؤولي موناكو، كخطوة أولى على درب شراء عقد النجم الفرنسي الذي ينتهي في يونيو 2028.

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وتابع المصدر ذاته أن "بول ميتشل، الذي عمل مديرًا رياضيًا لموناكو قبل انتقاله إلى نيوكاسل، لا يزال يبحث في ناديه السابق عن جناح بمواصفات اللاعب "الموهوب" أكليوش".

ووفقا لموقع "تي بي آر فوتبول"، منذ مباراة موناكو وبرشلونة وضع مسؤولو نيوكاسل خطة للظفر باللاعب في الصيف القادم، رغم أن بعض التقارير تشير إلى أن بول ميتشل يريد استباق الأحداث والتوقيع معه في يناير المقبل، ولو أن تلك العملية ستكون معقدة بالفعل في ضوء حاجة موناكو لأكليوش في الدوري الفرنسي وفي دوري أبطال أوروبا.

وفي 19 سبتمبر الماضي، قاد النجم الفرنسي-الجزائري نادي موناكو، لتحقيق انتصار باهر على برشلونة، عندما أحرز أول هدف له في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وولد ماغنيس في 25 فبراير 2002، لأب جزائري، ورغم أنه لعب عام 2019 مباراة واحدة مع منتخب الجزائر دون 19 عاما، فإنه اختار اللعب مع منتخب فرنسا، وشارك مع المنتخب الأولمبي الفرنسي حتى الآن في 8 مباريات.

وفي أغسطس الماضي، أحرز مع فرنسا الميدالية الفضية للألعاب الأولمبية باريس 2024، تحت قيادة تيري هنري، الذي كان بدوره واحدًا من نجوم نادي موناكو في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.