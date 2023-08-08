باريس سان جيرمان يريد بناء فريق دون مبابي

ويرغب باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف مباشرة تفاديًا لرحيله مجانًا؛ ما يعرّض النادي لخسائر مالية كبيرة، وهو ما يرفضه اللاعب بشكل قاطع.

وحسب ليكيب، فإن باريس سان جيرمان يريد حاليًّا بناء فريق من دون كيليان مبابي وهو أمر بدأ بالفعل بالتعاقد مع ماركو أسينسيو قادمًا من باريس سان جيرمان وجونزالو راموس قادمًا من بنفيكا.

ويصر باريس سان جيرمان على دعم ارتداء كيليان مبابي قميص النادي مجددًا حال عدم تجديد عقده، مستخدمًا كل ما لديه من وسائل ضغط على اللاعب بدأت بالفعل باستبعاده من تدريبات الفريق الأول.

ويتدرب مبابي حاليًّا برفقة اللاعبين غير المرغوب فيهم، ومن المتوقع ألا يظهر برفقة الفريق الأول قريبًا.

وينوي باريس حسب ليكيب استمرار استبعاد اللاعب على أمل اقتناعه بالرحيل ليضمن فرصة للعب خاصة في ظل رغبته في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبطولة الأمم الأوروبية القادمة، وهو ما لن يتحقق دون المشاركة أساسيًّا مع ناديه.