لماذا يتدرب الأهلي المصري بكرات التنس؟

كشفت تقارير إعلامية عن السر وراء استخدام الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، كرات تنس ونظارات معينة في تدريبات حراس مرمى الفريق الأحمر.

وتم تداول بعض الصور خلال الفترة الماضية وكانت تظهر محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي، وهو يرتدي نظارات في الملعب خلال التدريبات، وتساءل الجمهور عن السر خلفها.

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وقال المحلل الفني إبراهيم جاد في تصريحات تلفزيونية: "موضوع النظارات في تدريب حراس مرمى الأهلي ليس جديدا، ولكنه ظهر مع وصول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق، ولكن مدرب حراس الأهلي الجديد مع الإسباني خوسيه ريبيرو بدأ يستخدمها بشكل أكبر".

وأضاف: "النظارة تحدث حاجزا أمام العين فتضيق مسار الرؤية ويكون بها تقنية لكي تظهر الكرة بشكل أبطأ من سرعتها وهذا يجعل الحارس يكون لديه سرعة رد فعل عندما تقترب منه الكرة، وهذا يساعد الحراس في تقوية سرعة رد الفعل، وبدأ مدرب حراس الأهلي الجديد بوضع حواجز أرضية لكي تصطدم بها الكرة وتغير مسارها في الهواء، والجديد بدأ يستخدمها مع كرات تنس وهذا ينمي سرعة رد الفعل بشكل أكبر، وأكثر شيء يستخدمه المدرب هو فكرة الحواجز التي توضع أمام الحراس لتغير الكرة مسارها بشكل غير متوقع، كل هذا يجعل الحارس لديه سرعة رد فعل أكبر".

وتابع: "هناك تقنية أخرى مستخدمة بوضع كاميرا مثبتة في جسد الحارس لكي يرى تدريباته يوميا والمدرب أيضا يرى مستوى الحارس ويراجع قراراته بعينيه ويعمل على تعديل الأخطاء بشكل سريع، وكلها تقنيات كان يستخدمها ريبيرو خلال عمله سابقا في خيتافي الإسباني".

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وشدد المحلل الفني على أن محمد الشناوي هو من سيكون حارس الأهلي الموسم المقبل، رغم المطالبات الجماهيرية التي تريد مصطفى شوبير أن يكون هو الحارس الأول في ظل الأخطاء التي يرتكبها الشناوي.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لبطولة الدوري المحلي، التي ستنطلق يوم 8 أغسطس الجاري، ويستهلها الفريق الأحمر يوم 9 أغسطس بمواجهة مودرن سبورت في بداية رحلة الدفاع عن لقبه.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط عن نظيره بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.