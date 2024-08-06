غذّت عارضة الأزياء الروسية أليسا الشائعات التي تتحدث عن ارتباطها بعلاقة مع نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة لامين يامال وذلك بعد أن ظهرت وهي ترتدي قميص برشلونة الجديد لموسم 2024 ـ 2025، في صور تم تداولها على نطاق واسع جدا عبر منصة إنستغرام.

ورغم أن الحسناء الروسية الفاتنة لم تعلق حتى الآن، تمام مثل لامين يامال عن شائعات ارتباطهما، إلا أن صورها الأخيرة أحدثت ضجة كبيرة على منصة "إنستغرام".

وتهاطلت التعليقات والتساؤلات من قبل متابعي النجم الإسباني والعارضة الروسية عن وجود بطل يورو 2024 في علاقة عاطفية جديدة بعد أيام قليلة من الحديث عن انفصاله عن صديقته الإسبانية أليكس باديلا التي لازمته خلال كأس أمم أوروبا 2024 وظهرت معه خلال حفل تتويج لاروخا باللقب.

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وكشفت تقارير إخبارية أن هناك عديد المؤشرات على ارتباط يامال بالحسناء الروسية الشابة، وذلك بعد تداول أخبار عن خيانة تعرض لها مهاجم برشلونة من قبل صديقته أليكس باديلا، وهو ما أفقد متابعي اللاعب وعشاقه صبرهم من أجل معرفة المستجدات الأخيرة في حياة النجم الجديد للكرة العالمية حتى خارج المستطيل الأخضر.

وقالت المصادر ذاتها إن آخر منشور لأليسا على حسابها الرسمي في "إنستغرام" ظهورها بقميص برشلونة الجديد، وهذا ما زاد في صب المزيد من الزيت على النار، ولكن ليس هذا فحسب، فقد كسبت الشابة الروسية الآلاف من المتابعين الجدد على حسابها الرسمي بمجرد أن ظهرت بقميص النادي الكتالوني وراجت أخبار ارتباطها بيامال.

وتقيم عارضة الأزياء الروسية أليسا، في إسبانيا، وهو معطى جديد عزز الشائعات حول تجاوز نجم يورو 2024 أزمة خيانة أليكس باديلا له بالدخول في علاقة جديدة ستكشف الأيام القليلة المقبلة مزيدا من الحقائق حولها.

وخطف لامين يامال (17 عاما) الأضواء في بطولة أمم أوروبا 2024 التي تألق فيها بشكل لافت وقاد إسبانيا للتتويج بطل للقارة العجوز للمرة الرابعة في تاريخها.