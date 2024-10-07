أمير توفيق يواجه "مصيرا مجهولا" في الأهلي المصري

يواجه أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي المصري، مصيراً مجهولاً بعد البيان الرسمي الصادر عن القلعة الحمراء على خلفية أزمة تصريحات اللاعب الجزائري أحمد القندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم.

وأدلى القندوسي بتصريحات تليفزيونية أكد خلالها أن فشل صفقة انتقال مواطنه زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري السابق إلى الأهلي جاءت بسبب محاولات فرض وكيل معين عليه للتفاوض باسمه وهو ما رفضه بلعيد.

وأحال الأهلي هذه التصريحات للتحقيق لدى الإدارة القانونية بالقلعة الحمراء بخلاف استدعاء اللاعب لجلسة استماع قبل إصدار قرارات رسمية بعرض القندوسي للبيع وإعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات.

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وقالت قناة "النهار" إن أمير توفيق الرئيس الحالي لإدارة التعاقدات سيترك منصبه وسيتفرغ لمنصب القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

وأشارت إلى أن الأهلي سيبحث عن خليفة أمير توفيق في منصب مدير التعاقدات خلال المرحلة القادمة.

ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي حتى الآن مصير أمير توفيق سواء بالاستمرار في شركة كرة القدم أو في منصبه كمدير للتعاقدات.

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يشار إلى أن أمير توفيق كان حارساً سابقاً في الأهلي قبل رحيله عن القلعة الحمراء واللعب لعدة أندية أبرزها أسمنت السويس ووادي دجلة.

وشغل أمير توفيق منصب مدير التعاقدات في الأهلي منذ عام 2019 بعد توجيه الشكر لمحمد فضل كما شغل توفيق أيضًا منصب مدير التسويق بالنادي بخلاف عمله مع إحدى شركات التسويق الرياضي الشهيرة قبل التحاقه بإدارة القلعة الحمراء.