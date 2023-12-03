ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يزيد أوجاع مانشستر يونايتد

زاد فريق نيوكاسل أوجاع ضيفه مانشستر يونايتد، بالفوز عليه بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 55.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن توتنهام، صاحب نفس الرصيد.

أما مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم، فتراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة، حيث توقفت سلسلة انتصارات الفريق الأحمر عند 3 فقط.

وحقق نيوكاسل 3 انتصارات متتالية على مانشستر يونايتد في كل البطولات لأول مرة منذ من 1922، حيث جاءت مباراة اليوم بعد أن انتصارين 2-0 في الدور الثاني من الموسم الماضي للدوري، و3-0 في دور الـ16 من الموسم الجاري لكأس الرابطة.