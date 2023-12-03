ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يزيد أوجاع مانشستر يونايتد
زاد فريق نيوكاسل أوجاع ضيفه مانشستر يونايتد، بالفوز عليه بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 55.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن توتنهام، صاحب نفس الرصيد.
أما مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم، فتراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة، حيث توقفت سلسلة انتصارات الفريق الأحمر عند 3 فقط.
وحقق نيوكاسل 3 انتصارات متتالية على مانشستر يونايتد في كل البطولات لأول مرة منذ من 1922، حيث جاءت مباراة اليوم بعد أن انتصارين 2-0 في الدور الثاني من الموسم الماضي للدوري، و3-0 في دور الـ16 من الموسم الجاري لكأس الرابطة.
إيفرتون يقتنص ثلاث نقاط بفوزه على نوتنغهام فورست
وفي مباراة أخرى، سجل دوايت مكنيل هدفه الأول هذا الموسم ليمنح إيفرتون ثلاث نقاط ثمينة بفوزه 1-صفر خارج أرضه على نوتنغهام فورست، مما أبعده عن قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
صنع إيفرتون أفضل الفرص خلال اللقاء واستطاع أخيرا تحويل إحداها نحو الشباك عندما سقطت الكرة أمام مكنيل عند القائم البعيد ليطلق الأخير تسديدته في الشباك من زاوية ضيقة.
ويحتل الفريق القادم من مرسيسايد المركز 18 في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط من 14 مباراة. ولولا خصم 10 نقاط بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكان الفريق في المركز الحادي عشر فوق تشيلسي.
وتقدم إيفرتون يوم الجمعة باستئناف ضد عقوبة خصم النقاط، وهي الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبالنسبة لفورست، ستزيد الهزيمة من الضغط على المدرب ستيف كوبر بعد أن فاز فريقه في واحدة من آخر عشر مباريات ويحتل المركز 15 برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.