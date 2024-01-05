الإفراج عن بيستوريوس بعد 11 عامًا على قتله صديقته
قالت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إنها أطلقت سراح عدَّاء جنوب أفريقيا مبتور الساقين "أوسكار بيستوريوس" بناءً على عفو مشروط بعد قرابة 11 عامًا على قتل صديقته "ريفا ستينكامب"، وإنه في منزله الآن.
وسبق لـ"بيستوريوس" المنافسة في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة وتُوج بذهبيتين.
وأطلق "بيستوريوس" النار على صديقته عارضة الأزياء وطالبة الحقوق وقتلها في عيد الحب، في 2013، وحُكم عليه بالسجن، في 2014، رغم أنه نفى مرارًا تعمده قتل ستينكامب.
وبعد الجريمة التي صدمت بلاده التي عانت طويلاً من العنف ضد النساء تحول بيستوريوس (37 عامًا) الشهير بساقيه الاصطناعيتين والمصنوعتين من ألياف الكربون من بطل شهير لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدانٍ بالقتل.
وحُكم عليه في البداية بالسجن 5 سنوات، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بتهمة القتل العمد من قبل المحكمة العليا.
لكن محكمة الاستئناف العليا أدانته، في أواخر 2015، بتهمة القتل الأكثر خطورة بعد استئناف المدعين العامين.
وزاد إجمالي عقوبته إلى 6 سنوات، في يوليو/ تموز 2016، أي أقل من نصف الحد الأدنى للعقوبة وهو 15 عامًا الذي طالبت به سلطات الادعاء.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ضاعفت المحكمة العليا إجمالي عقوبته إلى 13 عامًا و 5 أشهر قائلة إن عقوبة السجن 6 أعوام كانت "مخففة بشكل صادم".
وبعد الموافقة على العفو المشروط بموجب ما يسمّى برنامج العدالة التصالحية في جنوب أفريقيا قالت إدارة الخدمات الإصلاحية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن "السيد بيستوريوس سيكمل ما تبقى من عقوبته في نظام الإصلاحيات المجتمعية، وسيخضع للرقابة وفقًا لشروط الإفراج المشروط حتى انتهاء مدة عقوبته".