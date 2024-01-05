الإفراج عن بيستوريوس بعد 11 عامًا على قتله صديقته

قالت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إنها أطلقت سراح عدَّاء جنوب أفريقيا مبتور الساقين "أوسكار بيستوريوس" بناءً على عفو مشروط بعد قرابة 11 عامًا على قتل صديقته "ريفا ستينكامب"، وإنه في منزله الآن.

وسبق لـ"بيستوريوس" المنافسة في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة وتُوج بذهبيتين.

وأطلق "بيستوريوس" النار على صديقته عارضة الأزياء وطالبة الحقوق وقتلها في عيد الحب، في 2013، وحُكم عليه بالسجن، في 2014، رغم أنه نفى مرارًا تعمده قتل ستينكامب.

وبعد الجريمة التي صدمت بلاده التي عانت طويلاً من العنف ضد النساء تحول بيستوريوس (37 عامًا) الشهير بساقيه الاصطناعيتين والمصنوعتين من ألياف الكربون من بطل شهير لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدانٍ بالقتل.