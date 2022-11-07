كلوب: إحصاءات محمد صلاح "مجنونة"

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن إحصاءات محمد صلاح "مجنونة" بعدما سجل المهاجم المصري هدفي الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وبعد خسارتين متتاليتين في الدوري، منح صلاح ليفربول التقدم بهدفين قبل نهاية الشوط الأول وتجاوز ليفربول ضغطًا كبيرًا الشوط الثاني بعد أن قلص هاري كين الفارق لصاحب الأرض.

وبات صلاح على بعد 3 أهداف من تجاوز الأسطورة كيني دالجليش في قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق وقال كلوب إن قائد منتخب مصر لن يتوقف عند هذا الحد.

وقال كلوب: "ربما مر كيني دالجليش وروبي فاولر بأوقات لم يسجل كل منهما فيها، ومو لن يتوقف، إنه من بين أفضل 8 هدافين في ليفربول ولن يتوقف".

وأضاف: "عندما تنظر إلى إحصاءات وأهداف ومساعدات مو، فهذا جنون".