دراسة: الأرجنتين واجهت أصعب مسيرة نحو نهائي كأس العالم في 1990

كشفت دراسة لمؤسسة "نيلسن جريسنوت" للإحصاءات والتحليل أنه في حالة فوز هولندا على الأرجنتين في دور الثمانية بكأس العالم 2022 في قطر فإنها قد تواجه البرازيل في نصف النهائي لكن مسيرتها رغم ذلك لن تصل إلى مستوى الصعوبة التي واجهتها الأرجنتين في طريقها نحو نهائي البطولة في نسخة 1990.

ومنذ تطبيق النظام الحالي للبطولة في مراحل خروج المغلوب كشفت الدراسة عن أن الأرجنتين كانت فرصتها 3% فقط في الفوز على البرازيل ويوغوسلافيا وإيطاليا صاحبة الضيافة في نسخة 1990 حيث خسر المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية في مواجهة ألمانيا الغربية.