دراسة: الأرجنتين واجهت أصعب مسيرة نحو نهائي كأس العالم في 1990
كشفت دراسة لمؤسسة "نيلسن جريسنوت" للإحصاءات والتحليل أنه في حالة فوز هولندا على الأرجنتين في دور الثمانية بكأس العالم 2022 في قطر فإنها قد تواجه البرازيل في نصف النهائي لكن مسيرتها رغم ذلك لن تصل إلى مستوى الصعوبة التي واجهتها الأرجنتين في طريقها نحو نهائي البطولة في نسخة 1990.
ومنذ تطبيق النظام الحالي للبطولة في مراحل خروج المغلوب كشفت الدراسة عن أن الأرجنتين كانت فرصتها 3% فقط في الفوز على البرازيل ويوغوسلافيا وإيطاليا صاحبة الضيافة في نسخة 1990 حيث خسر المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية في مواجهة ألمانيا الغربية.
في المقابل واجهت فرنسا أسهل مسيرة نحو النهائي عندما استضافت الحدث الرياضي الكبير في 1998 عندما فازت على باراغواي وإيطاليا وكرواتيا حيث كانت فرصتها 35% في الوصول إلى نهائي البطولة حيث فازت على البرازيل.
لكن فرنسا واجهت ثاني أصعب مسيرة في نسخة 2006 (8%) تلتها ألمانيا الغربية في 1986 (11%) حيث خسر المنتخبان في المباراة النهائية.
وقالت جريسنوت إن "الأرجنتين في 1986 كانت الطرف الأضعف الوحيد في أخر تسع نسخ من كأس العالم الذي عاد إلى بلاده وهو يحمل كأس البطولة بينما كانت فرصته وهي 49% في الفوز بالبطولة الأعلى بين هؤلاء الأطراف التسعة الأضعف".