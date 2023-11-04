بيلد: جمال موسيالا يعلّق مناقشات تجديد العقد مع بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "بيلد" أن الشاب جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ قد يكون بديل كيليان مبابي في ريال مدريد حال فشل التعاقد مع النجم الفرنسي.
وكان التعاقد مع مبابي (24 عامًا) على رأس جدول أعمال ريال مدريد في السوق الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، وسيمضي اللاعب موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان.
وبحسب الصحيفة، فإن موسيالا، قد يكون بديل مبابي في ريال مدريد الموسم المقبل حال تكرار فشل ضم مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإنجليزي جود بيلينغهام، صديق موسيالا، والذي سبق أن تقاسم معه الغرفة عندما كان مراهقًا مع منتخب إنجلترا للشباب، يتألق مع ريال مدريد.
كما يحرص مانشستر سيتي ومدرب الإسباني بيب غوارديولا على ضم موسيالا البالغ من العمر 20 عاما، ويعتقد بيب أن موسيالا قد يكون "الخليفة الشرعي" لكيفن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا.
وأكدت "بيلد" أنه بالنسبة لموسيالا فإن كل الاحتمالات واردة، حيث يمكنه اختيار مستقبله، ويريد اللاعب الموهوب أن يلعب في فريق لديه فرصة حقيقية للفوز بالألقاب.
وقال موسيالا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" في سبتمبر الماضي: "الطريق طويل، لكن هدفي وحلمي هو أن أصبح لاعبًا عالميًا في مرحلة ما".
وينتهي عقد موسيالا مع بايرن ميونخ، في يونيو 2026، لكن اللاعب لا يريد أن يفكر كثيرًا في مستقبله في الوقت الحالي، وتم تعليق المناقشات حول التجديد.
وتبلغ القيمة السوقية لموسيالا 110 ملايين يورو بحسب موقع "transfermarkt"، وذكرت "بيلد" أنه اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الألماني، مع زميله هاري كين.
وسجل موسيالا 4 أهداف، وصنع 3 في 12 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وأصبح لاعبًا أساسيا في الفريق مع المدرب توماس توخيل.
وأكدت الصحيفة على أن بايرن ميونخ يبذل قصارى جهده لتمديد عقد موسيالا، وأوضحت أنه إذا أراد الفريق البافاري الاحتفاظ بموسيالا سيتعيّن عليه زيادة راتب اللاعب ثلاثة أضعاف تقريبًا.