بيلد: جمال موسيالا يعلّق مناقشات تجديد العقد مع بايرن ميونخ

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنجليزي جود بيلينغهام، صديق موسيالا، والذي سبق أن تقاسم معه الغرفة عندما كان مراهقًا مع منتخب إنجلترا للشباب، يتألق مع ريال مدريد.

كما يحرص مانشستر سيتي ومدرب الإسباني بيب غوارديولا على ضم موسيالا البالغ من العمر 20 عاما، ويعتقد بيب أن موسيالا قد يكون "الخليفة الشرعي" لكيفن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا.

وأكدت "بيلد" أنه بالنسبة لموسيالا فإن كل الاحتمالات واردة، حيث يمكنه اختيار مستقبله، ويريد اللاعب الموهوب أن يلعب في فريق لديه فرصة حقيقية للفوز بالألقاب.

وقال موسيالا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" في سبتمبر الماضي: "الطريق طويل، لكن هدفي وحلمي هو أن أصبح لاعبًا عالميًا في مرحلة ما".