مهارات خيالية من "يامال" خلال تدريبات برشلونة (فيديو)

تألق النجم لامين يامال، جناح برشلونة الإسباني، في تدريبات فريقه، مساء الثلاثاء، بشكل لافت ومهارة خيالية.

ويستعد برشلونة لخوض منافسات الموسم الجديد باحثاً عن مواصلة سيطرته على الألقاب المحلية في إسبانيا بعد تتويجه في الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني، بجانب كأس الملك، وكأس السوبر.

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ويحلم برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل منذ نسخة 2015-2014.

وودع برشلونة منافسات دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد إنتر ميلان الإيطالي في نصف النهائي.

وسرق يامال الأنظار بعدما نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة مقطع فيديو يحمل جانباً من تدريبات الفريق الكتالوني.

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وظهر يامال في مران برشلونة وهو يراوغ زملائه ببراعة، وعلّق حساب ناديه عبر "إكس"، قائلاً: "يامال لا يمكن السيطرة عليه".

واحتفل يامال بعيد ميلاده الثامن عشر خلال الأيام الماضية.

ولفت نجم برشلونة الواعد الأنظار إليه منذ تصعيده للفريق الأول في مركز الجناح الأيمن من جانب المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

وتألق اللاعب مع منتخب إسبانيا، ونجح في تحقيق لقب كأس أوروبا بجانب وصافة دوري الأمم الأوروبية.