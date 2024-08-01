دخل عملاق إيطالي في صراع مع نادي الهلال السعودي للفوز بخدمات فيتور روكي نجم برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

واستقرت إدارة برشلونة بحسب العديد من التقارير الصحفية على رحيل روكي صاحب الـ 19 عامًا في ظل عدم قدرته على تقديم مردود مميز ومنافسة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق.

وأبدى الهلال اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم صفوفه بهذه الصفقة التي سيتم قيدها تحت السن لعدم تجاوز روكي 21 عامًا.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بإضافة 10 لاعبين أجانب لقوائم الأندية بشرط أن يكون بينهم ثنائي من مواليد 2003 أو أقل.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن نادي لاتسيو الإيطالي ظهر بقوة في حسابات برشلونة للتفاوض لضم اللاعب.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن لاتسيو يعتزم التقدم بعرض رسمي لحسم صفقة روكي لتعويض رحيل المهاجم تشيرو إيموبيلي إلى بشكتاش التركي.

وأكدت الصحيفة أن هناك خيارات متاحة أمام لاتسيو، ولكن النادي الإيطالي يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة الواعد.

وأوضحت أن برشلونة منفتح على رحيل روكي، ولو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء لترشيد النفقات المالية والتمكن من تمويل صفقات جديدة للفريق.