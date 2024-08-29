سر لقاء كهربا ورئيس الاتحاد السعودي السابق (صورة)

تواجد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري، في صورة مع أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي السابق، ما أثار الجدل بين المتابعين.

ويعيش كهربا أوقاتًا عصيبة في الأهلي، حيث أكد خالد الجوادي مترجم كولر السابق أن كهربا لا يؤدي التدريبات بالطريقة التي يريدها كولر وهو ما أثر على فرص مشاركته خاصة مع المنافسة مع الفلسطيني وسام أبو علي.

وظهر كهربا فجأة مع أنمار الحائلي، حيث نشر اللاعب المصري صورة له عبر منصة "إنستغرام"، تواجد فيها مع رئيس اتحاد جدة الأسبق.

وبالفعل يتواجد أنمار الحائلي في الساحل الشمالي بمصر، حيث يقضي إجازته الصيفية هناك، وتقابل مع كهربا.

وتغيب كهربا عن المشاركة في الموسم الماضي بسبب أزماته المتكررة مع المدير الفني، مارسيل كولر.

ووفقا لما ذكرته مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، فإن كولر لا يريد استمرار كهربا ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى امتلاك كهربا عرضاً وحيدا من نادي زد خلال الفترة الجارية، ولا يوجد أي عروض أخرى خارجية، ولكن اللاعب يرفض الانتقال إلى أي ناد آخر داخل مصر، ولديه إصرار على إكمال عقده المتبقي مع الفريق الأحمر.

وكان كهربا أكد في تصريحات تلفزيونية مؤخرا تلقيه عدة عروض محلية، قائلا: "تلقيت عرضاً جيداً من الدوري المصري، ولكن مستحيل أن ألعب لفريق غير الأهلي في مصر".

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً شارك مع الأهلي بموسم 2023/2024 في 37 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً، وصنع 6 لزملائه خلال 1897 دقيقة لعب.