مثلث باريس سان جيرمان يتفكك
يعيش باريس سان جيرمان وضعا معقدا قبل أيام من بدء الموسم الجديد 2023/2024 بشكل رسمي.
وأبرم باريس سان جيرمان العديد من الصفقات في السوق الصيفي، وتعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ويسعى باريس سان جيرمان لاستغلال خبرة إنريكي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الحلم للنادي الفرنسي، إذ لم يسبق له التتويج فيها.
لكن باريس سان جيرمان يبدأ الموسم الجديد بوضع معقد، كما أنهى الموسم الماضي، ويعود السبب إلى "تفكك" الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
ومع هذا الثلاثي الفتاك، سيطر باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب على المستوى القاري.
ولعب نيمار ومبابي معا منذ انتقالهما لباريس سان جيرمان صيف 2017، ولحق بهما ميسي في 2021.
لكن يبدو أن الثلاثي خاض الموسم الأخير معا، قبل أن ينتقل كل لاعب إلى فريق مختلف الموسم المقبل.
مستقبل مبابي
أشعل كيليان مبابي الجدل حول مستقبله بعدما أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي بين الطرفين بعد عام واحد.
وأغضب مبابي باريس سان جيرمان عندما قال إنه يريد أن يبقى الموسم المقبل مع الفريق، وهو ما يعني رحيله مجانا بعد عام واحد.
ورد ناصر الخليفي رئيس النادي بأنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".
ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، ويعتقد باريس سان جيرمان بوجود اتفاق بين مبابي والميرنغي على أن ينضم اللاعب للعملاق الإسباني العام المقبل مجانا.
وقرر باريس سان جيرمان استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية استعدادا للموسم المقبل، وسط غموض حول موقف اللاعب مع اقتراب بدء الموسم الجديد.
رحيل ميسي
ولم يمدد باريس سان جيرمان عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد موسمين من انضمامه للفريق، في صفقة انتقال حر، ليرحل إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.
وكان باريس سان جيرمان يحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع ميسي الذي يملك خبرة كبيرة في البطولة، لكن النادي الفرنسي خرج من دور الـ16 مرتين، أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ.
ورغم بلوغه 36 عاما، أثبت ميسي أنه ما زال يملك الكثير ليقدمه، فقد سجل أهدافا، وصنع أخرى في مباريات مع إنتر ميامي.
وكان ميسي أمام خيار التجديد لباريس سان جيرمان أو العودة إلى برشلونة أو الانضمام لنادي الهلال السعودي، لكنه اختار اللعب لإنتر ميامي.
نيمار يريد الرحيل
تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار صيف 2017 بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ اللاعب البرازيلي مع برشلونة، وهي 222 مليون يورو.
ويظل نيمار حتى الوقت الحالي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لكن النجم البرازيلي لم يقدم الكثير مع باريس سان جيرمان، خاصة في دوري أبطال أوروبا.
وكان أفضل إنجاز للنادي منذ التعاقد مع نيمار الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020، لكنه خسر 0/1 أمام بايرن ميونخ الذي حقق السداسية في ذلك الموسم.
وبعد عام واحد من انضمام نيمار لباريس سان جيرمان، عاد الحديث عن إمكانية العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى ريال مدريد، أو الدوري الإنجليزي.
وزاد نيمار الوضع تعقيدا في باريس سان جيرمان بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف، كما ذكرت صحيفة "ليكيب".
ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، ويراهن النادي الفرنسي على تألق اللاعب مع المدرب لويس إنريكي، حيث عملا سويا في برشلونة، لكن يبدو أن رغبة مبابي ستخلط الأوراق.
وسيظل الحديث عن باريس سان جيرمان ومستقبل لاعبيه، وبالتحديد نيمار ومبابي، حتى نهاية السوق الصيفي يوم 31 أغسطس.
ويستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان يوم السبت 12 أغسطس.