مثلث باريس سان جيرمان يتفكك

يعيش باريس سان جيرمان وضعا معقدا قبل أيام من بدء الموسم الجديد 2023/2024 بشكل رسمي.

وأبرم باريس سان جيرمان العديد من الصفقات في السوق الصيفي، وتعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ويسعى باريس سان جيرمان لاستغلال خبرة إنريكي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الحلم للنادي الفرنسي، إذ لم يسبق له التتويج فيها.

لكن باريس سان جيرمان يبدأ الموسم الجديد بوضع معقد، كما أنهى الموسم الماضي، ويعود السبب إلى "تفكك" الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

ومع هذا الثلاثي الفتاك، سيطر باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب على المستوى القاري.