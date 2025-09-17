ليفربول يواصل هوايته ويخطف فوزا قاتلا من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

نجح ليفربول الإنجليزي في انتزاع فوز ثمين من أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

وواصل ليفربول هوايته هذا الموسم بتحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة، بحيث فعلها أمام بورنموث وآرسنال وبيرنلي هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بوتيرة سريعة للغاية، فقد سجل ليفربول هدفين سريعين في الدقائق الأولى.

افتتح "الريدز" التسجيل عن طريق المدافع الإسكتلندي أندي روبرتسون، في الدقيقة الرابعة، بعد أن نفذ محمد صلاح ضربة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، لترتطم الكرة باللاعب روبرتسون وتتغير اتجاهها لتعانق شباك الفريق المدريدي.

ولم تمضِ دقيقتان حتى ضاعف ليفربول تقدمه في الدقيقة السادسة، فقد أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد أن تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها ببراعة بقدمه اليسرى.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عندما أحرز ماركوس يورينتي الهدف الأول لفريقه من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

شهد الشوط الثاني محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على مجريات اللعب، إلى أن نجح أتلتيكو بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81، عن طريق ماركوس يورينتي أيضًا، الذي أطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أليسون بيكر.

وقبيل صفارة النهاية، وتحديدًا في الدقيقة 90+2، تمكن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ارتقاء عالٍ ليسدد الكرة برأسه بقوة داخل المرمى، ليهدي فريقه فوزًا ثمينًا وخطف ثلاث نقاط ثمينة.