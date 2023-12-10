ماذا قال توخيل عن مفاوضات بايرن ميونخ مع أراوخو؟
علق توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ على ما تردد عن محاولة النادي البافاري التعاقد مع المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو من برشلونة.
وقال توخيل عندما سئل عن صفقة أراوخو: "لن أعلق على أي شيء يتعلق بلاعب ليس من فريقنا".
وأضاف توخيل ضاحكا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لقد تحدثت أيضا مع والدتي عبر الهاتف في ذلك اليوم، ولم تكن هناك أخبار حول هذا الأمر".
وذكرت صحيفة ماركا نية النادي تجديد عقد قلب دفاع برشلونة كجزء أساسي من مشروعه المستقبلي والحالي.
وكان فيران مارتينيز، الصحفي بجريدة "موندو ديبفورتيفو"، قد كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بايرن ميونخ سيفعل كل ما يمكنه للتعاقد مع أراوخو الذي لا يفكر بالرحيل في يناير لالتزامه التام مع برشلونة هذا الموسم، ولكن قد يتغير الوضع في الصيف".
وأضاف: "العرض الذي يستعد بايرن ميونخ لتقديمه قوي للغاية، البايرن سيقدم للاعب مشروعًا مغريًا يساعده على الفوز بالألقاب والتنافس على دوري أبطال أوروبا كل موسم".
وانضم أراوخو، البالغ من العمر 24 عاما، إلى برشلونة من بوسطن ريفر الأوروغواياني مقابل 4.7 مليون يورو في 2018.
وبات أراوخو القائد الثالث في برشلونة خلف سيرجي روبرتو ومارك أندريه تير شتيغن، وخاض اللاعب الدولي 13 مباراة هذا الموسم وسجل فيها هدفًا.
ورغم محاولات بايرن ميونخ، يرغب برشلونة في تمديد عقد أراوخو، إذ ينتهي العقد الحالي في 2026، علما أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 70 مليون يورو.
وبشكل عام، لعب أراوخو مع الفريق الأول لبرشلونة 126 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 3.
ونال أراوخو مع برشلونة لقبا في كل من الدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.