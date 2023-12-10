ماذا قال توخيل عن مفاوضات بايرن ميونخ مع أراوخو؟

وانضم أراوخو، البالغ من العمر 24 عاما، إلى برشلونة من بوسطن ريفر الأوروغواياني مقابل 4.7 مليون يورو في 2018.

وبات أراوخو القائد الثالث في برشلونة خلف سيرجي روبرتو ومارك أندريه تير شتيغن، وخاض اللاعب الدولي 13 مباراة هذا الموسم وسجل فيها هدفًا.

ورغم محاولات بايرن ميونخ، يرغب برشلونة في تمديد عقد أراوخو، إذ ينتهي العقد الحالي في 2026، علما أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 70 مليون يورو.

وبشكل عام، لعب أراوخو مع الفريق الأول لبرشلونة 126 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 3.

ونال أراوخو مع برشلونة لقبا في كل من الدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.