غياب أكثر من المتوقع.. لامين يامال يصدم برشلونة

كتب – نور الدين ميفراني

يبدأ برشلونة مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية خارج قواعده أمام نيوكاسل يونايتد، مساء الخميس، في غياب أبرز لاعبيه النجم الإسباني لامين يامال.

ويعاني النجم البالغ 18 عامًا من إصابة في الحوض، وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد بدأ يشعر اللاعب بالانزعاج منذ مباراة ليفانتي، وتفاقمت الإصابة خلال مواجهة رايو فاليكانو ضمن منافسات الليغا.

أخبار ذات علاقة أكبر مفاجآت الميركاتو.. خطة برشلونة الكاملة للتعاقد مع هالاند

أخبار ذات علاقة موقف لامين يامال من مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

واضطر لامين يامال للمشاركة برفقة المنتخب الإسباني في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، واتهم الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، أطباء المنتخب بحقن اللاعب بمسكنات للعب أمام تركيا.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن غياب لامين يامال عن الفريق قد يكون أطول من المتوقع، حيث سيغيب أمام نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال، بينما لن يشارك أمام خيتافي، وهناك شكوك كبيرة لمشاركته في مباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة عمره 31 عاماً.. نجم برشلونة يعلن اعتزاله رسمياً

بينما يسعى الجهاز الطبي ليلعب بعض الدقائق أمام ريال سوسيداد في الليغا، لكن الهدف الأساسي هو أن يكون جاهزًا بنسبة 100% لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان لامين يامال غاب عن مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، ورغم هذا اكتسح برشلونة منافسه 6-0.