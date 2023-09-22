نادي الاتحاد يعلن إصابة أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، إصابة مدافعه أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي يتطلب خضوعه لجراحة عقب خروجه مصابًا خلال الفوز 2/1 على الفتح.
واضطر شراحيلي للخروج من أرضية الملعب محمولًا على محفة بعدما سقط على الأرض ممسكًا بركبته اليسرى دون التحام مع أي لاعب آخر خلال الشوط الثاني.
وقال الاتحاد، إن اللاعب السعودي نُقل إلى المستشفى لتحديد مدى إصابته.
وكتب الاتحاد عبر منصة (X): "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أحمد شراحيلي إصابته بالرباط الصليبي".
وأضاف "وسيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة".
وبدا أحمد شراحيلي متأثرًا للغاية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الفتح.
وشارك شراحيلي في التشكيلة الأساسية للاتحاد أمام الفتح، لكنه تعرَّض لإصابة، وخرج في الدقيقة 74، وشارك مكانه عمر هوساوي.
وكشف مقطع فيديو تعرض شراحيلي لإصابة قوية بسبب تعامل خاطئ مع الكرة، رغم أنه لم يتعرض لأي احتكاك من لاعبي الفريق المنافس.
وبكى شراحيلي بشدة خلال حمله على محفة بعد إصابته، وبعد ذلك تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وشارك شراحيلي في جميع دقائق مباريات الاتحاد في الدوري السعودي في أول 6 جولات، وفي أول مباراة بدوري أبطال آسيا، قبل أن يخرج في الدقيقة 71 أمام الفتح بسبب الإصابة.