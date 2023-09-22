نادي الاتحاد يعلن إصابة أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي

وبدا أحمد شراحيلي متأثرًا للغاية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الفتح.

وشارك شراحيلي في التشكيلة الأساسية للاتحاد أمام الفتح، لكنه تعرَّض لإصابة، وخرج في الدقيقة 74، وشارك مكانه عمر هوساوي.

وكشف مقطع فيديو تعرض شراحيلي لإصابة قوية بسبب تعامل خاطئ مع الكرة، رغم أنه لم يتعرض لأي احتكاك من لاعبي الفريق المنافس.

وبكى شراحيلي بشدة خلال حمله على محفة بعد إصابته، وبعد ذلك تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وشارك شراحيلي في جميع دقائق مباريات الاتحاد في الدوري السعودي في أول 6 جولات، وفي أول مباراة بدوري أبطال آسيا، قبل أن يخرج في الدقيقة 71 أمام الفتح بسبب الإصابة.