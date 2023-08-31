الاتحاد الإسباني يعتزم إقالة خورخي بيلدا مدرب منتخب السيدات لكرة القدم

وقال المصدر لرويترز، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة الجديد الذي تشكل بعد إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب تقبيل جيني إيرموسو الفائزة بكأس العالم، اتفق على فسخ تعاقد المدرب بيلدا.

ويتفاوض المجلس أيضا مع لاعبات المنتخب الوطني للسيدات اللاتي بدأن إضرابا من أجل عودتهن.

وبيلدا، الذي أعلن مساندته لروبياليس، شخصية مثيرة للجدل في كرة القدم النسائية.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة يعمل الآن على الجوانب القانونية لفسخ تعاقد بيلدا وتحديد مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه البالغ 160 ألف يورو (173552 دولارا).