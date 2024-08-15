قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، إنه نشأ على مشاهدة أساطير النادي الإنجليزي منذ أن كان صغيرًا.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت والظهير المغربي نصير مزراوي من بايرن ميونخ الألماني بعقد حتى يونيو 2029 ويونيو 2028 على الترتيب.

ولم يكشف أي نادٍ من الناديين عن التفاصيل المالية للتعاقد، ولكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن التعاقد مع الثنائي جاء مقابل صفقة إجمالية تجاوزت 50 مليون جنيه إسترليني (64.32 مليون دولار).

وقال دي ليخت، خلال حوار مع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "يوجد كثير من التاريخ في هذا النادي، لقد نشأت على مشاهدة الفريق الذي يضم كريستيانو رونالدو وفيديتش وفيردناند وواين روني وبول سكولز وفان دير سار".

وأضاف: "أتحدث عن تاريخ مر عليه 20 عامًا، ولكن الأمر يتعلق بما هو أبعد من ذلك بالفوز بدوري الأبطال (في عام 1999) والثلاثية".

وواصل: "يمكنك أن تتنفس تاريخ النادي هنا".

ويتطلع دي ليخت لخوض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد قائلًا: "هذا تحدٍّ مذهل بأن أحظى بفرصة الوجود في إنجلترا في واحد من أكبر أندية العالم وفي الدوري الأكبر".

وتابع: "أتمنى المشاركة في كتابة فصل جديد من تاريخ مانشستر يونايتد المقبل، وإعادة الفريق إلى القمة".

وفاز دي ليخت البالغ من العمر 25 عامًا بالدوري الهولندي في موسم 2018-2019 مع أياكس، ولقب الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020 مع يوفنتوس، والدوري الألماني في موسم 2022-2023 مع بايرن.

وقال دي ليخت في بيان: "شكل إريك تن هاج المراحل الأولى من مسيرتي المهنية، لذلك فهو يعرف كيف يحصل على أفضل ما لدي، ولا أستطيع الانتظار للعمل معه مرة أخرى".

واختتم: "أعلم ما يتطلبه الأمر لتحقيق النجاح على أعلى مستوى، وأنا مصمم على مواصلة هذا السجل في هذا النادي المميز".