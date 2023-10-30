وكيل أحمد فتوح يثير الجدل بشأن تلقي اللاعب عروضًا من أندية مصرية (فيديو)
أثار سمير صلاح، وكيل الدولي أحمد فتوح، نجم فريق الزمالك، جدلًا بتصريحات تلمّح إلى تلقي اللاعب 3 عروض أخرى محلية بخلاف عرض الفريق الأبيض.
وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي ناد جديد في يناير المقبل، لذلك تثار التكهنات حول مستقبله مع القلعة البيضاء.
وتحدثت تقارير مؤخرًا عن رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب لصفوفه.
وقال سمير صلاح في تصريحات تلفزيونية: "الأمور في المنتصف بشأن تجديد فتوح مع الزمالك واللاعب خياره الأول والثاني والثالث هو الفريق الأبيض، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب جلس معنا قبل الانتخابات بأسبوعين واتفقنا على مدة التعاقد والمستحقات القديمة".
وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك أبلغنا بأنه سيتم عقد جلسة أخرى بعد الانتخابات ونحن في انتظار هذه الجلسة خلال الأسبوع الجاري".
وتابع: "الأمور المالية متقاربة ما بين فتوح والزمالك واتفقنا على مدة التعاقد وننتظر تحرك المجلس الجديد بعدما تولى النادي بشكل رسمي".
وأشار: "فتوح له مستحقات مالية قديمة وأيضًا مقدم الموسم الجاري وكذلك منحة تعاقد".
وأوضح: "منحة التعاقد هي أمر طبيعي لأي لاعب حر عندما يجدد تعاقده مع ناديه وحدث ذلك مع لاعبين كُثر، واتفقنا أن مدة العقد 3 سنوات، والأرقام التي طالبنا بها ليست بعيدة ولكنها طبيعية".
وأكد وكيل نجم الزمالك: "كل العروض التي تأتي لفتوح عن طريق وكلاء لاعبين ومنها عروض داخلية وخارجية ولكن حتى الآن لم نجلس مع أي ناد آخر سوى الزمالك لأن اللاعب ما زال على قوة النادي، رفضنا الجلوس مع أحد حتى شهر ديسمبر المقبل".
وأردف: "في حال عدم الاتفاق مع الزمالك سيبدأ فتوح في دراسة كل العروض المقدمة له سواء من أندية مصرية أو خارجية خاصة من الدوري السعودي".
وأكد: "فتوح يمتلك 4 عروض من الدوري المصري، توجد 3 عروض بخلاف عرض الزمالك".
واستطرد: "رغبة أحمد فتوح الأولى هي الاستمرار مع نادي الزمالك، ولو لم يحدث اتفاق الأولوية ستكون للاحتراف الخارجي".
وأتم: "من الأمور التي قد تتسبب في عدم تجديد تعاقد فتوح أنه إذا قرر الزمالك تغيير سياسة الرواتب ووضع سقف لمرتبات اللاعبين".