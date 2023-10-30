وكيل أحمد فتوح يثير الجدل بشأن تلقي اللاعب عروضًا من أندية مصرية (فيديو)

أثار سمير صلاح، وكيل الدولي أحمد فتوح، نجم فريق الزمالك، جدلًا بتصريحات تلمّح إلى تلقي اللاعب 3 عروض أخرى محلية بخلاف عرض الفريق الأبيض.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي ناد جديد في يناير المقبل، لذلك تثار التكهنات حول مستقبله مع القلعة البيضاء.

وتحدثت تقارير مؤخرًا عن رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب لصفوفه.

وقال سمير صلاح في تصريحات تلفزيونية: "الأمور في المنتصف بشأن تجديد فتوح مع الزمالك واللاعب خياره الأول والثاني والثالث هو الفريق الأبيض، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب جلس معنا قبل الانتخابات بأسبوعين واتفقنا على مدة التعاقد والمستحقات القديمة".