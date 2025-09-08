90 دقيقة من نار.. ماذا قالت صحف إيطاليا بعد الفوز الجنوني على إسرائيل؟

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

حقق المنتخب الإيطالي فوزا مثيرا على إسرائيل بنتيجة 5-4 في الجولة الثانية من تصفيات أوروبا للتأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدمت إسرائيل بهدف عكسي سجله مانويل لوكاتيلي بالخطأ في مرماه، وتعادلت إيطاليا عبر مويس كين في الدقيقة 40، ثم عاد المنتخب الإسرائيلي للتقدم عبر دور بيرتز في الدقيقة 52.

ومنح مويس كين التعادل للأزوري في الدقيقة 54، ثم أحرز ماتيو بوليتانو هدف التقدم في الدقيقة 58، وعزز جياكومو راسبادوري تقدم الأزوري في الدقيقة 81 بهدف رابع.

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة، فقد أدركت إسرائيل التعادل عبر دور بيرتز 89 وأليساندرو باستوني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87، لكن ساندور تونالي منح الفوز لإيطاليا في الدقيقة 90+1.

تعليق الصحف الإيطالية

ووصفت الصحف الإيطالية المباراة بالمجنونة، وكتبت "لاغازيتا ديل سبورت": "نهاية مجنونة بين إسرائيل وإيطاليا.. تعادل الأزوري بهدفين بعد تقدمهم بهدف عكسي. ثم سجل تونالي الهدف الخامس في الدقيقة 90. كانت الدقائق الأخيرة مجنونة".

وأضافت: "لأول مرة يسجل الأزوي 5 أهداف في مباراتين متتاليتين" بعد الفوز على إستونيا بنتيجة 5-0.

وكتبت "توتو سبورت": "مباراة سريالية لا تجمع حتى بين العزاب والمتزوجين" و: "إيطاليا تُكافح، وتُصرّ، وتفوز 5-4: إسرائيل تخسر وسط أهدافٍ عكسيٍّة وفوضى في اللحظات الأخيرة. غاتوزو يحتل المركز الثاني".

وأضافت: "فاز الأزوري على فريق شمعون بعد معركةٍ لا تنتهي، وأعادوا إطلاق حملتهم للتأهل لكأس العالم 2026".