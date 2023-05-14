دائرة الحكام: الحكم أخطأ باحتساب ضربة الجزاء الثانية للاتحاد أمام الشباب

وجاءت ضربة الجزاء الرابعة في المباراة في الوقت بدل الضائع بعد خطأ من غريغورز كريشوياك على عبدالرزاق حمدالله وقد سجلها بنجاح النجم المغربي في الدقيقة 90+16 ليفوز الاتحاد 2/1.

لكن دائرة الحكام أكدت، اليوم الأحد، أن قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء لحمدالله أمام الشباب قرار غير صحيح.

انتقادات حادة

وكان طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي للشباب، قد وجه سهام نقده للجنة الحكام، بعد الخسارة أمام الاتحاد.

ويرى طلال آل الشيخ وجود توجه من لجنة الحكام لخدمة فريق بعينه في الدوري، ووصف الأداء التحكيمي في المباراة بـ"المهزلة".