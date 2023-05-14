دائرة الحكام: الحكم أخطأ باحتساب ضربة الجزاء الثانية للاتحاد أمام الشباب
قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن الحكم أخطأ باحتساب ضربة الجزاء الثانية للاتحاد أمام الشباب الشهر الماضي.
وفي 27 أبريل الماضي احتسب الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش 4 ضربات جزاء بواقع ضربتين للاتحاد وضربتين للشباب.
وجاءت ضربة الجزاء الرابعة في المباراة في الوقت بدل الضائع بعد خطأ من غريغورز كريشوياك على عبدالرزاق حمدالله وقد سجلها بنجاح النجم المغربي في الدقيقة 90+16 ليفوز الاتحاد 2/1.
لكن دائرة الحكام أكدت، اليوم الأحد، أن قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء لحمدالله أمام الشباب قرار غير صحيح.
انتقادات حادة
وكان طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي للشباب، قد وجه سهام نقده للجنة الحكام، بعد الخسارة أمام الاتحاد.
ويرى طلال آل الشيخ وجود توجه من لجنة الحكام لخدمة فريق بعينه في الدوري، ووصف الأداء التحكيمي في المباراة بـ"المهزلة".
وقال آل الشيخ في تصريحات: "إذا كان الأمر كذلك أخبرونا؛ حتى لا نبذل مجهودًا ونتعب مع نجوم فريقنا، ولا نقاتل على لقب الدوري".
وأضاف: "ضربات الجزاء المحتسبة في المباراة مهزلة، إذا كان هناك توجيه معين يا لجنة الحكام أو رغبة علمونا، كنا نريد اليوم أن نغتنم فرصتنا بشرف".
وانتقد آل الشيخ الحكم ميلان سردجان يوفانوفيتش الذي أدار مباراة الاتحاد والشباب، وقال: "حكم المباراة عار على التحكيم".
كما نشر نادي الشباب أبرز اللقطات المثيرة للجدل في المباراة وكتب: "للتاريخ.. هكذا خسر الشباب".