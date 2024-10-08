موقف عبد الرزاق حمد الله من مباراة الشباب والنصر

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات موقف المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي الشباب، من المشاركة في مواجهة فريقه المقبلة ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

حمد الله غاب عن آخر مباراتين لفريقه في دوري المحترفين أمام الرائد وضمك، بسبب الإصابة.

ويستضيف الشباب نظيره النصر في مباراة قوية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن "حمد الله يخضع حاليًّا للتأهيل بعد تعرضه لكدمة في عضلة الفخذ، وسيكون جاهزًا لمواجهة النصر المقبلة".

وتنتظر الجماهير هذه المباراة بشغف كبير، حيث كان حمد الله أحد أبرز نجوم النصر السابقين، ودائمًا ما يتألق في مواجهة "العالمي"، ولهذا السبب يُعول عليه جمهور الشباب لتحقيق الفوز في هذه المواجهة.

وكان حمد الله، انضم لصفوف نادي الشباب في فترة الانتقالات الصيفية 2024 قادمًا من الاتحاد بعقد لمدة موسمين.

وشارك النجم المغربي هذا الموسم مع الشباب في 3 مباريات، مواجهتين في الدوري السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 3 أهداف، كما قدم تمريرة حاسمة لزملائه.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب، صاحب المركز الرابع.

وفاز النصر على العروبة بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما الشباب خسر من ضمك بهدف دون رد.