رد صادم من الشنيف على كومان: الاتحاد السعودي أفضل من أياكس

رد الإعلامي الرياضي خالد الشنيف بقوة على رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، والذي أبدى غضبه إثر انتقال الهولندي ستيفن بيرغوين، إلى نادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وانضم بيرغوين إلى الاتحاد السعودي قادما من أياكس أمستردام الهولندي، بعدما كان لاعبا في قائمة كومان ببطولة يورو 2024 الأخيرة.

وأعلن كومان في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، نهاية مسيرة بيرغوين الدولية، بعد انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قائلا: "الباب مغلق تماما أمامه".

وأضاف: "بيرغوين انتقل إلى الدوري السعودي في عمر الـ26 عاما، من الواضح أن هذا لا علاقة له بالطموح الرياضي، لقد تم إنهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي في وجودي".

من جانبه، قال الشنيف في رده على كومان: "لا نفهم مشكلتك الشخصية مع اللاعب، تصريح غريب من مدرب بهذا الحجم، نوعية اللاعبين في الاتحاد من وجهة نظري أفضل من أياكس سواء كريم بنزيما وحسام عوار ونغولو كانتي، ونرى كريستيانو رونالدو ينضم في كل تجمع مع المنتخب البرتغالي".

واتفق معه حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق، الذي أوضح: "دورينا أفضل فنيا وتسويقيا من الدوري الهولندي، وحتى اللاعبون الدوليون في الدوري السعودي مثلوا منتخباتهم في الفترة السابقة دون أي أزمات، ولكن الموضوع فيه شخصنة وتصريح غير احترافي، وبطل (يورو 2024) إيمريك لابورت يلعب في النصر السعودي".

ويستعد المنتخب الهولندي لمواجهتي البوسنة والهرسك ثم ألمانيا، يومي الـ7 من سبتمبر و الـ 10 من الشهر ذاته على الترتيب.