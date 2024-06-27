الزمالك يقدم عرضًا جديدًا لإبراهيما نداي لحل أزمته مع الفريق

كشفت تقارير إعلامية عن الخطة التي يتبعها نادي الزمالك مع لاعبه السنغالي إبراهيما نداي من أجل ضمان استمراره مع الفريق الموسم المقبل، وحل الأزمة المالية الصعبة التي يعيشها النادي.

ويلعب إبراهيما نداي في صفوف الزمالك منذ صيف عام 2022.

وأوضحت تقارير صحفية أن اللاعب يتبقى له مستحقات في الموسم الحالي تُقدر بـ 800 ألف دولار، وقام محامي اللاعب السنغالي بإرسال إنذار رسمي إلى الزمالك للمطالبة بدفع ما تبقى من مستحقات.

جاء ذلك ردًّا على إبلاغ الزمالك لإبراهيما نداي بأنه سيرحل في نهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية: "نداي إجمالًا لعب مع الزمالك 48 لقاء وسجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 ، بمعنى إنه قدم 13 مساهمة تهديفية، وعقده ينتهي الموسم الحالي ويوجد بند للتمديد لموسم إضافي، الزمالك طرح عليه أن يستمر في صفوف الفريق وتمديد عقده بشرط التنازل عن مستحقاته القديمة لكي يتم تقليل المبالغ المطلوب دفعها، وهو شكل من أشكال المقايضة مع اللاعب لكي يتم التجديد له".