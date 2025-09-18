المدعي العام الإسباني: فتح تحقيق حول جرائم إسرائيل في غزة

سيميوني بعد طرده أمام ليفربول: تعرضت للإهانة لمدة 90 دقيقة

دييغو سيميونيالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

أقر دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأنه فقد أعصابه بشكل لا يمكن تبريره بعد طرده عقب مشادة ساخنة مع أحد مشجعي ليفربول بعد هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

كان الأرجنتيني قد شاهد فريقه يقلص تأخره بهدفين، لكن فيرجيل فان دايك سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 92 لينزل الهزيمة 3-2 بأتليتيكو في ملعب آنفيلد الصاخب.

وبدا سيميوني غاضبا من أحد مشجعي ليفربول خلف المنطقة الفنية وطرده الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني في نهاية المطاف.

وقال سيميوني بعد ذلك إنه تحمل الإهانات طوال 90 دقيقة.

وقال لشبكة "موفيستار": "كانت هناك إهانات طوال المباراة، لكن مهلا، أنا من كان عليه أن يبقى هادئا ويتحمل كل شيء، الإهانات والإيماءات وغيرها، تحدث ليفربول عن تقديم عرض جيد، لكنهم يهينونك طوال المباراة ولا يمكنك قول أي شيء، لأنني المدرب، رد فعلي على الإهانة لا يمكن تبريره لكنك لا تعرف كيف يكون الأمر عندما تتعرض للإهانة لمدة 90 دقيقة دون توقف، يواصلون إهانتك، ومع التوتر حدث ما حدث".

وأضاف: "أخبرني الحكم أنه يتفهم ذلك، لكنني آمل أن يتحسن ليفربول، إذا تعرفوا على من فعل ذلك، يجب أن تكون هناك عواقب".

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق عما قاله المشجع بالتحديد وجعله يفقد أعصابه، قال سيميوني: "لن أخوض في طبيعة الإهانة بالضبط، لا أريد الخوض في هذا النقاش، أعرف ما حدث خلف مقعد بدلاء فريقي، لا يمكنني حل مشاكل المجتمع، ليس من الجيد أبدا أن نتفاعل كمدربين، أليس كذلك؟ إذا كنا نتعرض للإهانة طوال المباراة، عندما سجلوا الهدف الثالث، قام بإهانتي، التفت مرة أخرى، أنا بشر".

 

 

 

وأشاد سيميوني بفريقه على انتفاضته الكبيرة بعد أن استقبلت شباكه هدفين في الدقائق الست الأولى، لكنه رد بثنائية ماركوس يورينتي.

وشدد: "لم نكن محظوظين بالهدف الأول، لكن مع روح وجودة اللاعبين عدنا إلى المباراة، ومع يورينتي، الذي قدم مباراة رائعة، رفعنا مستوانا".

واختتم: "كانت المباراة في متناول أيدينا حتى جاء الهدف الرائع من فيرجيل الذي جعلنا نشعر بمرارة".

