رابع بعد الهلال والنصر والاتحاد.. محمد نور يصدم الأهلي السعودي (فيديو)

فجّر النجم السابق لنادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور موجة من الجدل في أوساط جماهير أندية دوري روشن للمحترفين عندما وضع النادي الأهلي السعودي في المركز الرابع والأخير للأندية الأربعة الكبرى.

وخلال حضوره أمس الاثنين ضمن برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية ردّ محمد نور على أسئلة بعض المشاهدين ومن بينها سؤال حول أيّ الأندية التي ظهرت بأفضل مستوى فني حتى الآن.

وقال نور ردًّا على انتقاد أحد المتابعين لتصنيف محللي البرنامج الأهلي في المركز الأخير بين الأربعة الكبار في المستوى الفني حتى الآن بالقول: "الأهلي في المركز الرابع يأتي حسب رأيي بعد بقية المنافسين".

وتابع أسطورة نادي الاتحاد: "في هذه المرحلة أرتب الأندية كالتالي: الهلال ـ النصر ـ الاتحاد ـ الأهلي، أتحدث عن المستوى الفني وليس بالعاطفة، لو كان الأمر أمنية سأختار الاتحاد طبعًا كأفضل فريق ولكن أتحدث في هذه المرحلة:.

وقال نور إن الأهلي من وجهة نظري، عندما يلعب محليًّا لا يُظهر مستوى كبيرًا ولهذا السبب يأتي رابعًا حسب رأيي".

وعلق الحاضرون في برنامج دورينا غير على رأي محمد نور بالقول إن مستوى الأهلي حتى الآن أفضل من نادي الاتحاد.

وحقق الأهلي حتى الآن انتصارًا وتعادلًا في أول مباراتين من الدوري السعودي للمحترفين على التوالي أمام نيوم ثم الاتفاق ليجمع 4 نقاط.