مهزلة وعار.. ردود فعل كارثية بعد ضربة جزاء برشلونة ضد رايو فاييكانو

شهدت مباراة رايو فاييكانو أمام برشلونة مساء الأحد جدلاً واسعًا في الأوساط الكروية الإسبانية.

وتعادل برشلونة أمام مضيفه رايو فاييكانو بهدف لكل منهما ضمن حسابات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري الإسباني.. رايو فاييكانو يعطل برشلونة وسط جدل تحكيمي (فيديو)

واحتسب الحكم بوسكيتس فيرير ضربة جزاء لمصلحة برشلونة سجل منها لامين يامال هدف التقدم في الدقيقة 40 وسط اعتراضات واسعة من لاعبي رايو فاييكانو، بداعي أن يامال ادعى السقوط داخل المنطقة الجزاء ولم يتعرض إلى عرقلة حقيقية.

أخبار ذات علاقة بعد تعطل الـVar.. فضيحة تحكيمية في مباراة برشلونة ورايو فاييكانو (فيديو)

اللافت أن المباراة تعطلت بها تقنية الفيديو منذ البداية، وهو ما أبلغ به حكم اللقاء مدربي الفريقين.

ووصف حساب ARCHIVO VAR القرار بأنه كارثي وأشبه بالفضيحة التحكيمية، لأن يامال لا يستحق ضربة جزاء.

ودارت ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأخطاء التحكيمية في اللقاء.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني

وقال الإعلامي خوسيه لويس سانشيز بعد احتساب ركلة جزاء لمصلحة برشلونة: "أوقفوا الليغا.. لم تعد تستحق كل هذا العناء".

وأضاف: "الدوري الإسباني أصبح مهزلة وعارًا أخلاقيًا.. ركلة جزاء مُفبركة جديدة، وبالصدفة يتعطل نظام الـ VAR".