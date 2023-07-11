ميسي يصل أمريكا استعدادًا لتقديمه لاعبًا في إنتر ميامي (فيديو)
وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدًا للانضمام إلى ناديه الجديد إنتر ميامي، والذي انضم له رسميًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان يقضي ميسي عطلته مع أسرته في الكاريبي، ليصل، اليوم، إلى فلوريدا لكي يلتحق بفريقه الجديد.
وأظهر مقطع مصور وصول النجم الأرجنتيني برفقة عائلته في أحد المطارات وتوجههم إلى المنزل.
ومن المقرر أن يتم تقديم ميسي رسميًا في حفل، الأحد المقبل، إلى جانب زميله السابق في برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، الذي انضم أيضًا إلى إنتر ميامي.
ومؤخرًا، قام أحد الرسامين بصنع جدارية ضخمة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، في إحدى ضواحي مدينة ميامي، بولاية فلوريدا، مع استعدادات المدينة لاستقبال نجمها الجديد.
وأظهرت عدة فيديوهات ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق، وأحد ملاك النادي الأمريكي، وهو متواجد في موقع الجدارية بضاحية وينوود.
وسيظهر ميسي لأول مرة مع ناديه الجديد إنتر ميامي، يوم 21 يوليو الجاري، أمام كروز أزول المكسيكي في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.
وتشير التقارير إلى أن الصفقة إجمالًا ستكلف خزائن إنتر ميامي ما بين 50 - 60 مليون دولار، وهناك إمكانية لمد التعاقد حتى صيف عام 2026.