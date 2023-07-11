ميسي يصل أمريكا استعدادًا لتقديمه لاعبًا في إنتر ميامي (فيديو)

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدًا للانضمام إلى ناديه الجديد إنتر ميامي، والذي انضم له رسميًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان يقضي ميسي عطلته مع أسرته في الكاريبي، ليصل، اليوم، إلى فلوريدا لكي يلتحق بفريقه الجديد.

وأظهر مقطع مصور وصول النجم الأرجنتيني برفقة عائلته في أحد المطارات وتوجههم إلى المنزل.