ألفونسو ديفيز يلمح لاقترابه من ريال مدريد (فيديو)

يبدو أن ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، بدأ تلميحاته القوية لرغبته في الانضمام لريال مدريد الموسم المقبل، في ظل تأزم موقف تجديد عقده مع ناديه الألماني.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن، في صيف 2025، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط أنباء قوية عن رغبة ريال مدريد في ضمه.

وبحسب ما ذكرته شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ديفيز يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وأضاف التقرير، أن بايرن ميونخ تراجع عن العقد الجديد الذي قدمه لديفيز.