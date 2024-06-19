ألفونسو ديفيز يلمح لاقترابه من ريال مدريد (فيديو)
يبدو أن ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، بدأ تلميحاته القوية لرغبته في الانضمام لريال مدريد الموسم المقبل، في ظل تأزم موقف تجديد عقده مع ناديه الألماني.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن، في صيف 2025، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط أنباء قوية عن رغبة ريال مدريد في ضمه.
وبحسب ما ذكرته شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ديفيز يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع بايرن ميونخ.
وأضاف التقرير، أن بايرن ميونخ تراجع عن العقد الجديد الذي قدمه لديفيز.
وأشارت إلى أن هناك اجتماعًا سوف يجمع وكيل ديفيز ومسؤولي ريال مدريد، خلال الساعات المقبلة، لبحث إمكانية انتقال اللاعب للميرنغي هذا الصيف.
وفي ظل هذه التقارير، أجرى ديفيز حوارًا طريفًا خلال تواجده مع منتخب كندا، إذ سألته المذيعة عن أشهر رقم في هاتفه، ليجيب: "رقم فينيسوس جونيور، نجم ريال مدريد"، لتسأله مجددًا: "هل يمكنك الاتصال به؟"، ويجيب النجم الكندي: "يمكنني الاتصال به ولكني لا أريد إزعاجه".
واعتبر جمهور ريال مدريد تصريحات ديفيز، تلميحات قوية على رغبة اللاعب في مجاورة زميله البرازيلي الموسم المقبل في "الميرنغي".
ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع ديفيز، بأقل مقابل ممكن، خاصة وأن عقده ينتهي بعد عام واحد فقط.
يذكر أن ألفونسو ديفيز الذي انضم إلى بايرن ميونخ مطلع عام 2019 قادمًا من فانكوفر الكندي مقابل 14 مليون يورو، شارك خلال الموسم الماضي في 42 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.