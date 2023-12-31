لقطة مؤسفة بين اللاعبين في ديربي مدريد "المصغر" (فيديو)
يبدو أن البيئة المتوترة في ديربي مدريد انتقلت عدواها للاعبين الأشبال بين فريقي ريال مديد وأتلتيكو مدريد، فقد شهدت المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة، في نهائي بطولة "LaLiga FC Futures"، مشهدا مؤسفا بين قائدي الفريقين الصغار.
ووفقا للفيديو الذي نشرته صحيفة "ماركا"، فقد التقطت الكاميرا الناقلة للمباراة مصافحة عنيفة بين قائدي الفريقين قبيل انطلاق اللقاء، حتى أن الأمر وصل لانفعال لاعب أتلتيكو مدريد بشدة، وضرب منافسه بطريقة ملحوظة.
ورغم ما حدث، بدأت المباراة بشكل طبيعي ولم يلاحظ أحد أي شيء، لكن المعلق في قناة GOL Play علق على اللقطة قائلا إن هناك توترًا بين اللاعبين، مستدركا: "تظهر المنافسة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حتى في هذه الفئة العمرية الصغيرة. لم تعجبنا هذه الصورة كثيرًا، لكن دعونا نلعب كرة القدم".
وأثارت الواقعة بالطبع جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انقسمت الآراء بين من اعتبرها تعبيرًا عن الاحتقان والتنافس بين الفريقين، ومن اعتبرها تجاوزًا غير رياضي، خاصةً أنها حدثت بين أطفال.
ووصل ريال مدريد إلى النهائي بعد أن حقق فوزًا ساحقًا على رايو فاليكانو بنتيجة 0-4 في نصف النهائي، بينما فاز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 3-1 في المباراة الأخرى.
واتسمت المباراة النهائية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم المستقبلية بإثارة كبيرة وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين، إذ انتهت المباراة بالتعادل 2-2 بعد الوقت الأصلي، ولكن أتلتيكو مدريد فاز في النهاية بهدف كاماريرو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ليمنح فريقه التتويج باللقب بعد 11 عامًا.