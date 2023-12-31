لقطة مؤسفة بين اللاعبين في ديربي مدريد "المصغر" (فيديو)

يبدو أن البيئة المتوترة في ديربي مدريد انتقلت عدواها للاعبين الأشبال بين فريقي ريال مديد وأتلتيكو مدريد، فقد شهدت المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة، في نهائي بطولة "LaLiga FC Futures"، مشهدا مؤسفا بين قائدي الفريقين الصغار.

ووفقا للفيديو الذي نشرته صحيفة "ماركا"، فقد التقطت الكاميرا الناقلة للمباراة مصافحة عنيفة بين قائدي الفريقين قبيل انطلاق اللقاء، حتى أن الأمر وصل لانفعال لاعب أتلتيكو مدريد بشدة، وضرب منافسه بطريقة ملحوظة.