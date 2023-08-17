أول أهداف رياض محرز مع النادي الأهلي السعودي (فيديو)
الهدف جاء خلال مباراة الأهلي والخليج
أحرز النجم الجزائري رياض محرز أول أهدافه بقميص النادي الأهلي السعودي، خلال مباراة فريقه اليوم الخميس ضد الخليج في الدوري.
محرز سجل الهدف الثاني للأهلي قبيل نهاية الشوط الأول.
ويلعب الأهلي ضد الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.
وخلال المباراة التي تقام على ستاد الأمير محمد بن فهد، في مدينة الدمام، سجل محرز الهدف الثاني للأهلي قبيل نهاية الشوط الأول.
وانطلق محرز بالكرة من منتصف الملعب، ومررها لزميله زياد الجهيني، الذي لعبها لفهد الرشيدي ناحية اليمين، وقام الرشيدي بإرسال عرضية ليقابلها محرز بقدمه اليمنى في الشباك.
يذكر أن الأهلي حقق فوزاً كبيرًا في الجولة الأولى على حساب فريق الحزم بثلاثية مقابل هدف، وقع عليها النجم الدولي البرازيلي فيرمينو.
ويغيب اللاعب البرازيلي عن مباراة اليوم بداعي الإصابة.
بينما تلقى فريق الخليج الهزيمة في الجولة الأولى أمام فريق الفيحاء بثلاثية مقابل هدف.