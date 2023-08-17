أول أهداف رياض محرز مع النادي الأهلي السعودي (فيديو)

ويلعب الأهلي ضد الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

وخلال المباراة التي تقام على ستاد الأمير محمد بن فهد، في مدينة الدمام، سجل محرز الهدف الثاني للأهلي قبيل نهاية الشوط الأول.

وانطلق محرز بالكرة من منتصف الملعب، ومررها لزميله زياد الجهيني، الذي لعبها لفهد الرشيدي ناحية اليمين، وقام الرشيدي بإرسال عرضية ليقابلها محرز بقدمه اليمنى في الشباك.