قرار حاسم قبل تدمير المشروع.. هل يجب طرد فينيسيوس من ريال مدريد؟

كتب – نور الدين ميفراني

أصبحت وضعية النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور معقدة بشكل كبير في صفوف ريال مدريد، حيث لم يعد النجم الأول للفريق أو لاعبا لا يمس في التشكيل الأساسي تحت قيادة تشابي ألونسو.

وبعد فشله في الحصول على الكرة الذهبية لعام 2024 لصالح الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، رغم أنه كان المرشح الأبرز، تراجع مستوى النجم البرازيلي خلال الموسم الماضي ودوره أيضا في الفريق لفائدة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ورفض ريال مدريد بيع عقد فينيسيوس جونيور سابقا لأندية في الدوري السعودي للمحترفين، لكن مشاكل اللاعب وتأثيرها على المشروع الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي الونسو قد تدفع الرئيس فلورنتينو بيريز لبيعه لعدة أسباب.

غاضب من وضعه الحالي ومن مدربه

أظهر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور غضبا كبيرا ضد قرارات تشابي ألونسو، حيث لم يعد لاعبا لا يمس ولم يدخل أساسيا خلال مباراتين من أصل 6 مواجهات، كما تم تغييره في باقي المباريات ولم يكمل أي واحدة منها.

يعبر عن غضبه إعلاميا

عبر النجم البرازيلي عن غضبه من القرارات التي يتخذها المدرب تشابي ألونسو في حقه، وظهر في عدة فيديوهات رافضا لقرار تغييره وجلوسه على دكة البدلاء، وهو ما يتناقض مع رغبة المدرب في السيطرة على لاعبيه وفرض الانضباط داخل غرفة تغيير الملابس.

يظهر غضبه في المباريات

ولم يقتصر التعبير عن الغضب في دكة البدلاء أو خلال مغادرته الملعب، بل حتى داخل الملعب يعبر فينيسيوس عن عدم رضاه عن قرارات مدربه وظهر واضحا خلال مواجهة إسبانيول حين أخبره المدرب بالتبديل.

مشكلة تجديد عقده

ينتهي عقد فينيسيوس جونيور الحالي مع ريال مدريد صيف 2027، وفشلت مفاوضات تجديده بسبب مطالبه المالية ورغبته في راتب كبير يقارب ما يحصل عليه مبابي.

وفي صيف 2026 سيتبقى في عقده موسم واحد؛ وهو ما يدفع إدارة ريال مدريد لبيعه بدلا من تركه يرحل مجانا صيف 2027.