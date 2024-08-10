بعد أن شدت نهائيات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، ثم أولمبياد باريس 2024، اهتمام عشاق كرة القدم في العالم لما يقارب شهرين، تتجه أنظار المتابعين اليوم السبت إلى ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، حيث تقام مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي بطل الدوري ومانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعادة ما يكون افتتاح الموسم الجديد في الكرة الإنجليزية مخصصا لإقامة كأس الدرع الخيرية، التي ستجمع في بداية موسم 2024-2025، مانشستر سيتي الذي تأهل للمسابقة عقب تتويجه بلقب البريمرليغ والمان يونايتد الذي يخوض المنافسة بوصفه بطل فوزه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام منافسه اليوم وجاره مانشستر سيتي في مايو الماضي.

وأنهى كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد استعدادهما للموسم الجديد بالجولة التحضيرية السنوية في الولايات المتحدة والتي خاض خلالها الفريقان عددا من المباريات الودية لتجربة العناصر الجديدة والوقوف على جاهزية اللاعبين.

ويلعب مانشستر سيتي نهائي كأس الدرع الخيرية للثأر من آخر هزيمة أمام جاره اللدود في نهائي كأس الاتحاد في أواخر مايو الماضي.

ويعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على التشكيلة التالية في مواجهة فريق الشياطين الحمر:

أما من جانب مانشستر يونايتد، فقد اختار مدربه الهولندي إريك تين هاغ التشكيلة التالية للنهائي:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة وحية لأبرز أحداث ولقطات مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الدرع الخيرية:

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