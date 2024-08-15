أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الشرطة العراقي عبر "فيسبوك" مقطع فيديو تحت عنوان:"القيثارة تُعزف بلحن جزائري.. بلعمري يكمل سيمفونية البطل".

ولم يعلن نادي الشرطة مدة عقد لاعبه الجديد الذي انضم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريقه السابق مولودية الجزائر.

ويملك المدافع المخضرم جمال بلعمري صاحب الـ 34 عامًا مسيرة طويلة في ملاعب الساحرة المستديرة بعدما لعب لأندية نصر حسين داي وشبيبة القبائل ووفاق سطيف بالدوري الجزائري قبل رحيله إلى الشباب السعودي في صيف 2016.

وانضم بلعمري بعد 4 أعوام إلى نادي ليون الفرنسي، ولكنه رحل بعد موسم واحد إلى نادي قطر القطري قبل انضمامه إلى نادي الخليج السعودي في صيف 2022.

ولعب المدافع الجزائري بقميص الوصل الإماراتي قبل الانتقال إلى مولودية الجزائر لمدة موسم ثم الرحيل للشرطة العراقي.

وساهم بلعمري في تحقيق لقب الدوري الجزائري مع المولودية في الموسم الماضي، كما أنه حقق مع منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 بجانب لقب كأس العرب عام 2021.

ونشر بلعمري رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام قائلًا:" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. شكرًا لجمهور وإدارة ومدرب نادي الشرطة العريق على ثقتهم ودعمهم لي".

وأضاف:" أعدكم أني سأقدم كل ما لدي في خدمة هذا الكيان العريق مرحبا بي في بلدي الثاني العراق الحبيب تحية كبيرة للشعب العراقي الحبيب بالتوفيق إن شاء الله".

وأتم قائلًا: الشكر موصول لفريقي السابق العميد مولودية الجزائر على موسم كان استثنائياً و رائعا من كل النواحي شكرا الشناوة.. ستبقون في قلبي شكرا للجميع".

وتعاقد الشرطة حامل لقب الدوري العراقي مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها الجناح الأردني محمد أبوزريق شرارة وأكرم هاشم وروان أمين وحسن رائد.

ورحل المصري مؤمن سليمان عن تدريب نادي الشرطة العراقي عقب الفوز بالثنائية المحلية في الموسم الماضي.