الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ستاد (لوسيل) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
ويسدل الستار غداً الأربعاء على منافسات نصف نهائي المونديال بمواجهة أخرى تجمع بين منتخبي فرنسا والمغرب يستضيفها ستاد (البيت).
وتستعرض "إرم نيوز"، في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الأرجنتين ضد كرواتيا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (لوسيل) في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت قطر وأيضاً السعودية بصافرة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وبي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي بجانب المعلق رؤوف خليف على القناة الصوتية الثانية.
وتذاع أيضاً عبر قناة الكأس اكسترا 1 والكأس المفتوحة بصوت المعلق أحمد الطيب بجانب قناة الكأس اكسترا 3 بصوت المعلق خالد الحدي.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان لأول مرة في تجربة ودية عام 1994 انتهت بالتعادل دون أهداف، ثم تقابلا في نهائيات كأس العالم 1998 وفاز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله هيكتور بيندا في مرحلة المجموعات.
وتجدد اللقاء في تجربة ودية عام 2006 فاز بها منتخب كرواتيا بنتيجة 3-2 بعدما سجل إيفان كلاسينتش وداريو سرنا وداريو سميتش للكروات بجانب كارلوس تيفيز وليونيل ميسي للأرجنتين.
وفاز منتخب الأرجنتين بتجربة ودية ثالثة ضد كرواتيا عام 2014 بنتيجة 2-1 وسجل لراقصي التانجو كريستيان إنسالدي وليونيل ميسي بينما أحرز لكرواتيا أنس شربيني صاحب الأصول الفلسطينية.
وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في مرحلة المجموعات بنسخة كأس العالم 2018 وانتهت بفوز كرواتيا بنتيجة 3-0 سجلها أنتي ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش.
مشوار الأرجنتين وكرواتيا
تأهل منتخب الأرجنتين بعد بداية هزيلة في المجموعة الثالثة بالخسارة أمام السعودية بنتيجة 1-2 ثم تصحيح الأوضاع بالفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة وحسم الصدارة برصيد 6 نقاط.
وتخطى المنتخب الأرجنتيني عقبة أستراليا في دور الستة عشر بنتيجة 2-1 ثم فاز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل بنتيجة 2-2 على مدار 120 دقيقة.
وصعد منتخب كرواتيا وصيفاً للمجموعة الخامسة بفوز وحيد على كندا بنتيجة 4-1 وتعادلين دون أهداف مع المغرب وبلجيكا وحصد 5 نقاط.
وفاز منتخب كرواتيا في دور الستة عشر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح ضد اليابان بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم كرر نفس السيناريو في ربع النهائي بالتعادل مع البرازيل بنفس النتيجة والفوز بنتيجة 4-2 بضربات الترجيح.
تشكيل كرواتيا
يبحث منتخب كرواتيا عن بلوغ المباراة النهائية للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما وصل لنهائي النسخة الماضية وخسر أمام فرنسا.
وقال زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه فخور بما حققه فريقه ووصفه بالإنجاز، ولكنه شدد على طموح لاعبيه في الوصول للمباراة النهائية.
وأضاف: "سنواجه أحد أفضل منتخبات العالم. والمنتخب الأرجنتيني يضم أحد أعظم اللاعبين عبر التاريخ، وهو ليونيل ميسي، بجانب أن الضغط سيكون أكبر عليه لأنه مطالب بتحقيق اللقب".
ونفى زلاتكو أن يكون لفوز كرواتيا بثلاثية دون رد في مونديال 2018 تأثير على لقاء نصف النهائي، مؤكداً أن الظروف مختلفة بين اللقاءين.
ويعتمد زلاتكو على تشكيلة تضم حارس المرمى دومينيك ليفاكوفتش وأمامه رباعي خط الدفاع يوشكو جفارديول وديان لوفرين وجوزيب يورانوفيتش وبورنا سوسا.
ويقود خط الوسط اللاعب مارسيلو بروزوفيتش وبجواره لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش وعلى الأطراف إيفان بيريستش وماريو باساليتش والمهاجم أندريج كراماريتش.
أوراق الأرجنتين
يتطلع المنتخب الأرجنتيني للوصول لنهائي المونديال للمرة الخامسة في تاريخه بعدما حقق اللقب في نسختي 1978 و1986 ثم خسر النهائي في نسختي 1990 و2014.
وقال ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يعلم مدى صعوبة وقوة المباراة أمام منافس متمكن لديه أسلوب لعب معقد ولن يغيره في هذا اللقاء.
وأشار إلى أن اللعب ضد لوكا مودريتش قائد كرواتيا أمر ممتع بالنسبة له، لأن لوكا لاعب رائع ومتميز والجميع يستمتع بأدائه داخل المستطيل الأخضر.
وأشاد سكالوني بما يقدمه قائده ليونيل ميسي مؤكداً أن الأخير يلعب بطولة رائعة ويقدم كالمعتاد كل شيء لمصلحة منتخب بلاده.
ويعتمد منتخب الأرجنتين على تشكيلة تضم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه الرباعي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي وناهويل مولينا وماركوس أكونا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو دي بول وبجواره أليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز مع مثلث خط الهجوم بقيادة ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز.
وقال محمد عبد الواحد، لاعب ليرس البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة وتكتيكية بين المنتخبين، خاصة أن الأرجنتين تلعب كرة واقعية ولا تهتم بالأداء الجمالي سوى ببعض اللمحات من جانب ميسي.
وأوضح أن صراع خط الوسط سيلعب دوراً كبيراً خاصة في ظل تفوق ثلاثي كرواتيا مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش في اللقاءات الأخيرة على اليابان والبرازيل.
وأشار إلى أن ميسي يستطيع صناعة الفارق في اللقاء بلمساته الساحرة والحلول الفردية التي يمنحها لزملائه.