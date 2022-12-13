الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ستاد (لوسيل) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويسدل الستار غداً الأربعاء على منافسات نصف نهائي المونديال بمواجهة أخرى تجمع بين منتخبي فرنسا والمغرب يستضيفها ستاد (البيت).

وتستعرض "إرم نيوز"، في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الأرجنتين ضد كرواتيا.