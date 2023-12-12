"صرَخ وضرَب سبورة التعليمات".. كواليس غضب تشافي خلال مباراة جيرونا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كواليس ما حدث بين شوطي مباراة برشلونة وجيرونا في قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة أمام جيرونا بأربعة أهداف لهدفين، ليفقد فرصة كانت مواتية للاقتراب من صدارة الدوري الإسباني.