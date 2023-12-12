"صرَخ وضرَب سبورة التعليمات".. كواليس غضب تشافي خلال مباراة جيرونا
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كواليس ما حدث بين شوطي مباراة برشلونة وجيرونا في قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.
وخسر برشلونة أمام جيرونا بأربعة أهداف لهدفين، ليفقد فرصة كانت مواتية للاقتراب من صدارة الدوري الإسباني.
وبعد الفوز تصدر جيرونا الدوري الإسباني بـ41 نقطة، متفوقا على ريال مدريد بفارق نقطتين، فيما تراجع برشلونة للمركز الرابع خلف أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباريات أقل.
وحسب موندو ديبورتيفو، فإن تشافي كان غاضبا للغاية بين شوطي مباراة برشلونة وجيرونا، حيث كان الفريق متأخرا بهدفين لهدف واحد على ملعبه ووسط جماهيره في ظل أداء مخيف للغاية.
وقالت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، إن تشافي "صرخ في وجه لاعبيه مذكرًا إياهم بأنهم سيخسرون الدوري، وطالب المدير الفني اللاعبين بالمزيد من القوة، وقام بلكم السبورة التكتيكية عدة مرات".
ويواجه برشلونة حامل لقب الليغا ضغوطا متزايدة، بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة على المستوى المحلي، في وقت ضمن فيه التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.