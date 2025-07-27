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رياضة

غير مقتنع به تماما.. يايسله لا يريد "جوهرة" الأهلي السعودي

غير مقتنع به تماما.. يايسله لا يريد "جوهرة" الأهلي السعودي
فريق الأهلي السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 8:00 ص

كشفت تقارير إخبارية عن عدم اقتناع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، بأحد أبرز اللاعبين بالفريق، والذي جدد النادي التعاقد معه مؤخرا.

وكان الأهلي أعلن في يناير 2025، تجديد عقد مدافعه الشاب ريان حامد لمدة عامين إضافيين على عقده الحالي، لينتهي في صيف 2027.

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وصعد حامد للفريق الأول بالأهلي في موسم 2021-2022، قبل أن تتم إعارته بعد ذلك لصفوف الطائي.

 

وكان الأهلي اختتم مشاركته في بطولة كأس كومو الدولية بالخسارة أمام نظيره سيلتيك الإسكتلندي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت على ملعب جي سينيغاليا، مساء السبت.

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وشارك ريان حامد في التشكيلة الأساسية بجانب التركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجير إيبانيز، والبلجيكي ماتيو دامس، وقام يايسله باستبداله في الشوط الثاني.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي سامي القاضي، فإن المدير الفني للنادي الأهلي السعودي غير مقتنع تماما بأداء ريان حامد؛ وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن "الراقي"، والبحث عن لاعب بديل منه.

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ومن المقرر أن ينقل الأهلي معسكره إلى منطقة "لا مانغا" الإسبانية ضمن مرحلة ثالثة من تحضيرات الموسم الجديد تستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

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