حصدت الجزائرية كيليا نمور، أول ميدالية ذهبية للجزائر والعرب، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد تصدرها نهائي الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع، للعبة الجمباز.

وتصدرت "نمور" البالغة من العمر 17 عامًا، مباراة نهائي الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع بعلامة 15.700.

وكتبت "نمور" اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الأولمبياد، كونها أول لاعبة عربية وأفريقية تحصد الميدالية الذهبية في لعبة الجمباز.

وأسعد العرض السريع الذي قدمته نمور، والذي تضمن عددا من الحركات المعقدة والصعبة، الجماهير التي جاءت لدعم لاعبة الجمباز التي سبق لها تمثيل فرنسا.

وهتف المشجعون، وقفزوا على أقدامهم بمجرد أن أكملت نمور نزولها، وانخرطت فورا في البكاء عندما منحت الجزائر أول ميدالية لها في أولمبياد باريس مسجلة 15.700 نقطة مذهلة.

وحصلت الصينية تشو تشي يان، بطلة العالم 2023، على الميدالية الفضية بعد تأخرها بفارق 0.2 نقطة فقط عن نمور.

كما حصلت لاعبة الجمباز الأمريكية سونيسا لي على الميدالية البرونزية الثانية على التوالي على الجهاز برصيد 14.800 نقطة.

وحلت البلجيكية نينا دريفال، بطلة أولمبياد طوكيو، في المركز الثالث بفارق 0.034 نقطة عن منصة التتويج.