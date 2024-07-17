رسميًا.. الخلود السعودي يعلن صفقة مارسيلو غروهي

أعلن نادي الخلود السعودي، فجر الأربعاء، تعاقده مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي قبل عدة أسابيع رحيل غروهي عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي بعد ارتباط دام 5 مواسم كاملة.

ووقع غروهي عقود انتقاله إلى نادي الخلود الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي بحضور مدير أعماله برونو ومحمد الخليفة رئيس النادي على هامش تواجد الفريق في مدينة يالوفا التركية.

ووصل غروهي إلى تركيا خلال الساعات الماضية لإتمام الفحوصات الطبية والانضمام إلى صفوف الخلود.

وساهم غروهي في تحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم قبل الماضي مع الاتحاد، كما أنه خاض 135 مباراة بقميص العميد، وخرج بشباك نظيفة في 52 مباراة.

وقضى غروهي صاحب الـ 37 عامًا أغلب فترات مشواره الكروي برفقة نادي غريميو البرازيلي الذي لعب له منذ عام 2004 إلى 2019 قبل رحيله للدوري السعودي.

وقال غروهي بعد توقيعه لنادي الخلود إنه سعيد للغاية بالانضمام إلى صفوف الفريق والعمل على تحقيق أهدافه في المرحلة القادمة.

وأضاف "سعيد جدًا بأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي، سيكون موسمًا مليئًا بالتحديات وأنا متأكد أن هذا المشروع الطموح سيلاقي النجاح في دوري مليء بالصعاب".

وأتم قائلًا "رسالتي لجماهير نادي الخلود… أنا فخور بالانضمام إلى الفريق، وننتظر دعمكم من أجل تحقيق أهدافنا في الموسم المقبل".