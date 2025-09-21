وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية

logo
رياضة

بعد هروبه.. تحرك مفاجئ من محامي لودي مع الهلال السعودي

بعد هروبه.. تحرك مفاجئ من محامي لودي مع الهلال السعودي
رينان لودي لاعب الهلال السعودي السابقالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

أقدم محامي اللاعب البرازيلي رينان لودي على خطوة مفاجئة تجاه فريق  الهلال السعودي.

ولعب لودي الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ27 عاماً مع الهلال خلال الفترة بين يناير 2024 إلى سبتمبر الجاري بعد أن فاجأ إدارة ناديه بالسفر إلى بلاده والمطالبة بفسخ عقده.

أخبار ذات علاقة

جواو كانسيلو نجم الهلال السعودي

رسالة نارية من كانسيلو بعد قرار الهلال السعودي (صورة)

 وجاء هروب لودي من الهلال بعد رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية، وهو الأمر الذي فجر جدلًا حول قانونية هذه الخطوة ومستقبل اللاعب.

وبحسب تغريدة نشرها الصحفي السعودي فهد السبيعي عبر حسابه بمنصة إكس فإن محامي لودي يبحث عن حلول ودية مع إدارة الهلال.

وتبدو هذه الخطوة مفاجئة، خاصة أن لودي أقدم على الهروب بثقة تامة بموقفه فسخ عقده من طرف واحد مع الفريق السعودي.

أخبار ذات علاقة

جواو كانسيلو يحتفل بهدفه في مرمى الريان القطري

كانسيلو قد يسلك مسار لودي.. خالد الشنيف يرعب الهلال السعودي (فيديو)

 ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال مع محامي اللاعب البرازيلي إمكانية فك الارتباط بالتراضي مع تسوية المستحقات المالية للاعب.

وشارك لودي مع الهلال خلال 56 مباراة، وسجل 4 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

أخبار ذات علاقة

رينان لودي

مفاجأة مدوية.. هل يعود لودي لناد سعودي بعد هروبه من الهلال؟ (فيديو)

 وسبق أن لعب لودي مع أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي ومارسيليا الفرنسي ونوتنغهام فورست الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC