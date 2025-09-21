بعد هروبه.. تحرك مفاجئ من محامي لودي مع الهلال السعودي

أقدم محامي اللاعب البرازيلي رينان لودي على خطوة مفاجئة تجاه فريق الهلال السعودي.

ولعب لودي الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ27 عاماً مع الهلال خلال الفترة بين يناير 2024 إلى سبتمبر الجاري بعد أن فاجأ إدارة ناديه بالسفر إلى بلاده والمطالبة بفسخ عقده.

وجاء هروب لودي من الهلال بعد رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية، وهو الأمر الذي فجر جدلًا حول قانونية هذه الخطوة ومستقبل اللاعب.

وبحسب تغريدة نشرها الصحفي السعودي فهد السبيعي عبر حسابه بمنصة إكس فإن محامي لودي يبحث عن حلول ودية مع إدارة الهلال.

وتبدو هذه الخطوة مفاجئة، خاصة أن لودي أقدم على الهروب بثقة تامة بموقفه فسخ عقده من طرف واحد مع الفريق السعودي.

ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال مع محامي اللاعب البرازيلي إمكانية فك الارتباط بالتراضي مع تسوية المستحقات المالية للاعب.

وشارك لودي مع الهلال خلال 56 مباراة، وسجل 4 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وسبق أن لعب لودي مع أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي ومارسيليا الفرنسي ونوتنغهام فورست الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.