ألهب الثلاثي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وكيليان مبابي، حماس نجوم ريال مدريد، قبيل المواجهة المرتقبة أمام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا الإيطالي، في كأس السوبر الإيطالي، على ملعب وارسو الوطني في بولندا، يوم الأربعاء المقبل.

ونشر البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بجوار كل من بيلينغهام ومبابي؛ ما أشعل حماس نجوم ريال مدريد قبل المباراة المنتظرة.

وعلق عدد من اللاعبين على الصورة، أبرزهم روديغر زميل الثلاثي في ريال مدريد، والذي كتب كلمة "واو" مع علامات نارية، وكذلك وضع تلك العلامات كل من لوكاس فاسكيز، وفران غارسيا.

ويستعد كيليان مبابي للظهور الرسمي الأول مع زملائه فينيسيوس وبيلينغهام أمام أتالانتا، بعدما انضم إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يوليو الماضي.

ويأمل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مواصلة حصد الألقاب الأوروبية بعد التتويج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في اللقاء النهائي.