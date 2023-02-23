عقوبات شكوى الهلال: تغريم تاليسكا وإيقاف مترجم النصر
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر 60 ألف ريال (15,990.25 دولار أمريكي) نظير الشكوى المقدمة من نادي الهلال ضد اللاعب.
كان تاليسكا قد ظهر في إحدى حلقات "مسلسل النصر" بعنوان "الفوز أو الفوز" الذي أذيع على تطبيق "شاهد" حيث هاجم التحكيم بشدة بعد خسارة فريقه أمام الهلال، في كأس خادم الحرمين الشريفين ملمحا لوجود مجاملة للفريق الأزرق.
وخسر النصر أمام الهلال بنتيجة (2/1)، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2021/2022.
وقال تاليسكا: "الهلال دائما يكسب بسبب مساندة ودعم الحكام، وإذا لم يحصل ذلك سيخسر جميع البطولات والألقاب التي يشارك فيها".
ورد نادي الهلال على تصريحات اللاعب بتصعيد شكوى رسمية ضد اللاعب.
وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق مكرم منصوري مترجم نادي النصر 5 مباريات وغرمته مبلغ 50 ألف ريال سعودي (13,326.32 دولار أمريكي) بعد ضبطه يسجل جلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به.
وغرمت اللجنة أيضا سعود الرشودي رئيس نادي التعاون 30 ألف ريال سعودي (7,995.79 دولار أمريكي) بسبب تصريحاته بعد مباراة النصر مع ناديه عبر وسائل الإعلام ونشر تغريدة عبر حسابه تضمنت الإساءة تجاه حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام.
وبحسب صحيفة الرياضية فإن تاليسكا كان قد أوضح في رده على دعوى الهلال أمام لجنة الانضباط أن التصريح لم يتضمن أي إساءة، مشيرًا إلى عدم منحه هو وإدارة ناديه الإذن لبثه.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي أكد أنه لا يتحمل بث أحاديث لم يوافق عليها، بالإضافة إلى أنه لا يوجد عقد بين الطرفين من أجل إذاعة الحلقة التي تضمنت تلك التصريحات.