عقوبات شكوى الهلال: تغريم تاليسكا وإيقاف مترجم النصر

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق مكرم منصوري مترجم نادي ⁧النصر⁩ 5 مباريات وغرمته مبلغ 50 ألف ريال سعودي (13,326.32 دولار أمريكي) بعد ضبطه يسجل جلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به.

وغرمت اللجنة أيضا سعود الرشودي رئيس نادي التعاون⁩ 30 ألف ريال سعودي (7,995.79 دولار أمريكي) بسبب تصريحاته بعد مباراة النصر مع ناديه عبر وسائل الإعلام ونشر تغريدة عبر حسابه تضمنت الإساءة تجاه حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام.

وبحسب صحيفة الرياضية فإن تاليسكا كان قد أوضح في رده على دعوى الهلال أمام لجنة الانضباط أن التصريح لم يتضمن أي إساءة، مشيرًا إلى عدم منحه هو وإدارة ناديه الإذن لبثه.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي أكد أنه لا يتحمل بث أحاديث لم يوافق عليها، بالإضافة إلى أنه لا يوجد عقد بين الطرفين من أجل إذاعة الحلقة التي تضمنت تلك التصريحات.