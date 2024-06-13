بيلينغهام وفاسكيز يدعمان جيرمي دي ليون بتعليقات رائعة (صورة)
دعّم كل من بيلينغهام وفاسكيز، ثنائي ريال مدريد، زميلهم الشاب جيرمي دي ليون، والذي أحرز أول أهدافه مع منتخب بورتوريكو في ثاني مشاركة دولية له.
دي ليون شارك في ثاني مباراة دولية أمام أنجيلا، بعد مباراة السلفادور يوم الخميس الماضي.
وسجل دي ليون هدف التقدم لصالح بورتوريكو في الدقيقة 22 من عمر لقاء أنجيلا في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وحصل لاعب ريال مدريد على ضربة جزاء سجلها بنفسه في مرمى أنجيلا ليضع البصمة الأولى في مشواره الدولي مع منتخب بلاده بورتوريكو.
ونشر اللاعب الشاب صورة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" وكان يحتفل فيها بعد المباراة.
وعلق لوكاس فاسكيز قائد ريال مدريد، بتعليق "نار" في إشارة إلى توهج اللاعب وتألقه.
كما علق الإنجليزي بيلينغهام بكتابة اسم "جيرمي" مع وضع قلب أبيض.
ولمع اسم جيرمي دي ليون بعدما تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد باصطحابه مع رحلات النادي الإسباني لمبارياته الخارجية في دوري أبطال أوروبا رغم عدم تسجيله في قائمة البطولة.
وكان اللاعب الشاب تميمة الحظ بالنسبة لأنشيلوتي، وتوج ريال مدريد باللقب، وقام اللاعب القادم من بورتوريكو برفع كأس دوري أبطال أوروبا أمام الجماهير.