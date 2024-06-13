بيلينغهام وفاسكيز يدعمان جيرمي دي ليون بتعليقات رائعة (صورة)

دعّم كل من بيلينغهام وفاسكيز، ثنائي ريال مدريد، زميلهم الشاب جيرمي دي ليون، والذي أحرز أول أهدافه مع منتخب بورتوريكو في ثاني مشاركة دولية له.

دي ليون شارك في ثاني مباراة دولية أمام أنجيلا، بعد مباراة السلفادور يوم الخميس الماضي.

وسجل دي ليون هدف التقدم لصالح بورتوريكو في الدقيقة 22 من عمر لقاء أنجيلا في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحصل لاعب ريال مدريد على ضربة جزاء سجلها بنفسه في مرمى أنجيلا ليضع البصمة الأولى في مشواره الدولي مع منتخب بلاده بورتوريكو.