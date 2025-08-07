أوكرانيا تطلب من الأردن إلغاء مباراة كروية مع روسيا

طلبت أوكرانيا من الاتحاد الأردني لكرة القدم إلغاء مباراة ودية تجمع المنتخب الأردني مع نظيره الروسي في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

والطلب الأوكراني يعيد للأذهان تداخل السياسية بالرياضة، ففي 29 يونيو/حزيران الماضي قرر الاتحاد الأردني لكرة السلة انسحاب منتخب السلة من المواجهة أمام إسرائيل في كأس العالم تحت سن 19 عاماً، والتي أقيمت في سويسرا.

واليوم الخميس، وجّه الاتحاد الأوكراني لكرة القدم رسالة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأردني، تطلب إلغاء المباراة الودية، معتبراً أن إقامتها "أمر غير مقبول أخلاقياً وسياسياً"، وفق ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوكراني.

وجاء في بيان الاتحاد الأوكراني أن إقامة مثل هذه المباريات يتعارض مع "الموقف الموحد للمجتمع الكروي العالمي في دعم القيم الإنسانية والتضامن".

وكان المنتخب الروسي قد أعلن عزمه خوض مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، الأولى أمام الأردن يوم 4 سبتمبر/أيلول على أرض روسيا، والثانية أمام قطر يوم 7 من الشهر ذاته في مدينة الريان القطرية.

وتعرض المنتخب الروسي لعقوبات دولية، حيث تم منعه من المشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم واليورو من قبل الفيفا واليويفا بسبب الحرب في أوكرانيا؛ مما أجبر روسيا على الاكتفاء بالمباريات الودية فقط.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية دعت في عدة مناسبات إلى حل سلمي وعادل للأزمة الأوكرانية، مع التأكيد على احترام وحدة أراضي الدول وسيادتها، في موقف يساند التهدئة ووقف التصعيد والوقوف على مسافة واحدة من الفرقاء.