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رياضة

ارتدت قميصه.. 10 صور رائعة من رحلة لامين يامال ووالدته في اليابان (شاهد)

ارتدت قميصه.. 10 صور رائعة من رحلة لامين يامال ووالدته في اليابان (شاهد)
لامين يامال والدته من رحلة اليابانالمصدر: حساب والدة يامال على إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 1:56 م

حرص لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، على تخصيص وقت لعائلته، خاصة والدته شيلا إيبانا، التي رافقها في رحلة سياحية استثنائية إلى اليابان خلال الجولة الآسيوية لفريقه.

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فبعد الأداء المميز أمام فيسيل كوبي، حوّل الهداف الإسباني الشاب فترات الراحة إلى فرصة لإسعاد عائلته، حيث جالوا معًا بين معالم طوكيو الحديثة والتقليدية.

وانتقل لاعبو برشلونة إلى آسيا للمشاركة في الجولة التحضيرية لما قبل الموسم، لكنهم أيضًا يستغلون وقتهم الحر لاكتشاف أماكن جديدة.

وخاض الفريق الكتالوني أول مباراة في الجولة أمام فيسيل كوبي الياباني وفاز 1/3، ومن المقرر أن يواجه نادي سول هذا الخميس، ثم يختم الجولة في 4 أغسطس أمام نادي ديغو. 

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لامين يامال.. العائلة أولًا

يُعد لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، أحد أكثر اللاعبين بريقًا حاليًا.. موهبة الشاب لا تتوقف عند المستطيل الأخضر، بل أصبح أيضًا علامة تجارية جذابة.

لكن شهرته لم تبعده عن الأمور البسيطة في الحياة، مثل قضاء الوقت مع عائلته واستكشاف الأماكن الجديدة.

ونشرت والدته، شيلا إيبانا، صورًا على حسابها في إنستغرام تظهر فيها مع اللاعب الدولي الإسباني في عدة مواقع سياحية في اليابان. 

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كما ظهر شقيقه الأصغر كين في الصور، بينما لم يظهر والده منير نصراوي. 

ويُعرف عن يامال تمسكه الشديد بعائلته، لذا فهو يستغل أي فرصة للاسترخاء برفقتهم.

وفيما يلي الصور التي نشرتها والدة لامين يامال خلال رحلة اليابان:

 

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