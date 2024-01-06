تقرير: بايرن ميونخ يخطط لخطف تشابي ألونسو من ليفركوزن
يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات تشابي ألونسو مدرب الغريم باير ليفركوزن، بعد أن لمع اسمه كمدرب مع الأخير.
وقاد تشافي فريق ليفركوزن لبداية قوية في الموسم الحالي، حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلاً واحداً خلال أول خمس مباريات في الدوري الألماني.
وكان اسم تشافي ألونسو قد طرح بالفعل ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتدريب ريال مدريد خلفاً لأنشيلوتي، ولكن النادي الملكي مدد تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي.
لكن ألونسو، الذي تعاقد معه باير ليفركوزن في أكتوبر 2022 بعقد كان من المفترض أن ينتهي في 2024، مدد تعاقده مع النادي الألماني لمدة عامين، وذلك قبل بداية الموسم الحالي.
ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن "الأسلوب الجذاب والموثوق الذي يتبعه تشابي لفت انتباه الأندية الكبيرة، رغم أن أحدهم بادر للتعاقد معه بمجرد أن سنحت الفرصة.. هذا هو بايرن ميونيخ، الذي يفكر بالفعل في المستقبل معه".
وأضافت: "إدارة بايرن ميونخ مندهشون مما يحققه ألونسو في ليفركوزن ويريدون منحه مفاتيح مقاعد بدلاء أليانز عندما ينتهي عهد توخيل".
وليست مزاياه الرياضية هذا هي فقط بسبب لرغبة إدارة النادي البافاري في التعاقد مع، ولكن "تصرفاته وطريقة عمله ومعرفته بالنادي الذي قضى فيه السنوات الثلاث الأخيرة من مسيرته الكروية، هي أيضًا مقنعة".
وتابعت: "تشابي يحب فكرة مواصلة مسيرته في الدوري الألماني، أحد أهدافه كمدرب هو قيادة الأندية الثلاثة الكبرى التي تألق فيها كلاعب كرة قدم: بايرن، مدريد وليفربول، ويمكن أن يصبح البافاريون محطته الأولى".
توماس توخيل محل شك
متى يمكن أن يأتي وقت ألونسو؟ وفقًا للشبكة الإسبانية كل شيء سيعتمد على توخيل، لكن في بافاريا هناك بالفعل شكوك حول إدارة المدرب الألماني الذي تولى منصبه في 24 مارس/آذار بعد إقالة جوليان ناغيلسمان.
وقالت الشبكة: "بعد أقل من عام، فقد توخيل ثقة بعض أعضاء مجلس الإدارة بعد انتكاساتهم، مثل الهزيمة أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة، في الجولة الأولى من الكأس أو الهزيمة التي تلقاها إينتراخت (5-1)، والتي أضرت بصورتهم في عيون الجماهير".
ولا يزال توخيل بإمكانه تغيير الوضع، لكن الأمر لن يكون سهلاً. إنه بحاجة إلى إنهاء العام بنتائج رائعة، بدءًا من الفوز بالدوري الألماني مرة أخرى، وقبل كل شيء، الحصول على دوري أبطال أوروبا".