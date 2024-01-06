تقرير: بايرن ميونخ يخطط لخطف تشابي ألونسو من ليفركوزن

وقاد تشافي فريق ليفركوزن لبداية قوية في الموسم الحالي، حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلاً واحداً خلال أول خمس مباريات في الدوري الألماني.

وكان اسم تشافي ألونسو قد طرح بالفعل ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتدريب ريال مدريد خلفاً لأنشيلوتي، ولكن النادي الملكي مدد تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي.

لكن ألونسو، الذي تعاقد معه باير ليفركوزن في أكتوبر 2022 بعقد كان من المفترض أن ينتهي في 2024، مدد تعاقده مع النادي الألماني لمدة عامين، وذلك قبل بداية الموسم الحالي.

ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن "الأسلوب الجذاب والموثوق الذي يتبعه تشابي لفت انتباه الأندية الكبيرة، رغم أن أحدهم بادر للتعاقد معه بمجرد أن سنحت الفرصة.. هذا هو بايرن ميونيخ، الذي يفكر بالفعل في المستقبل معه".