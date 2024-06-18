رسميًا.. شقيق كيليان مبابي يحسم مستقبله مع سان جيرمان

حسم لاعب الوسط الفرنسي الشاب إيثان مبابي مستقبله بشكل نهائي مع باريس سان جيرمان وذلك بعد أيام من رحيل شقيقه كيليان النجم الأول لمنتخب فرنسا نحو ريال مدريد الإسباني.

وقرر إيثان مبابي (17 عامًا) مغادرة باريس سان جيرمان بعد أن شارك في 5 مباريات مع الفريق الأول في مسابقتي الدوري وكأس فرنسا لموسم 2023 ـ 2024.

وقال إيثان عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام": "أشكر كل من ساعدني وقدم لي كل شيء لأتدرج في مسيرتي، بعد 7 سنوات قضيتها في البي إس جي، لم أكن أتخيل أنني سأحقق حلم الطفولة حتى أصل للفريق الأول".

وختم لاعب الوسط الشاب، الذي صعد للفريق الأول للعاصمة الفرنسية في الموسم قبل الماضي رسالته: "بكل معاني الحب والامتنان لكم، أشكركم، وداعًا باريس سان جيرمان."